Украина. Премьер лига19 июня 2024, 19:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Еще одно возвращение. Верес подписал украинского защитника
Гончаренко подписал контракт с клубом из Ровно
19 июня 2024, 19:48 |
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Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании свободного агента Романа Гончаренко, который по итогам минувшего сезона покинул состав «Колоса».
30-летний центральный защитник подписал контракт на два года. Гончаренко ранее выступал за «Верес» в течение двух сезонов и провел 53 матча.
В прошлом сезоне игрок провел 6 матчей.
Ранее клуб объявил о возвращении форварда Руслана Степанюка.
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Берут пачками, списывают пачками .
Проводят конкурсы и берут и все равно списуют
Журналистов берут и списывают
Надо Усика переманить наверное....