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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Еще одно возвращение. Верес подписал украинского защитника
Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 19:48 |
619
1

ОФИЦИАЛЬНО. Еще одно возвращение. Верес подписал украинского защитника

Гончаренко подписал контракт с клубом из Ровно

19 июня 2024, 19:48 |
619
1
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одно возвращение. Верес подписал украинского защитника
ФК Верес. Роман Гончаренко

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании свободного агента Романа Гончаренко, который по итогам минувшего сезона покинул состав «Колоса».

30-летний центральный защитник подписал контракт на два года. Гончаренко ранее выступал за «Верес» в течение двух сезонов и провел 53 матча.

В прошлом сезоне игрок провел 6 матчей.

Ранее клуб объявил о возвращении форварда Руслана Степанюка.

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Роман Гончаренко Верес Ровно чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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Комментарии 1
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avk2307
На редкость не понятный клуб Верес.
Берут пачками, списывают пачками .
Проводят конкурсы и берут и все равно списуют
Журналистов берут и списывают
Надо Усика переманить наверное....
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