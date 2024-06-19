ОФИЦИАЛЬНО. Еще одно возвращение. Верес подписал украинского защитника

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании свободного агента Романа Гончаренко, который по итогам минувшего сезона покинул состав «Колоса».

30-летний центральный защитник подписал контракт на два года. Гончаренко ранее выступал за «Верес» в течение двух сезонов и провел 53 матча.

В прошлом сезоне игрок провел 6 матчей.

Ранее клуб объявил о возвращении форварда Руслана Степанюка.