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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши извинения никому не нужны. Есть новый матч»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 19:28 |
959
4

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши извинения никому не нужны. Есть новый матч»

Игрок надеется показать себя во втором матч евро

19 июня 2024, 19:28 |
959
4
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши извинения никому не нужны. Есть новый матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский считает, что после поражения 0:3 от Румынии в первом туре Евро-2024 игрокам нужно не извиняться, а показать себя в следующем матче против Словакии.

«Как перенесли хейт после поражения от Румынии? Это все индивидуально. Моя точка зрения – после таких игр извинения никому не нужны. Хорошо, что у нас через три дня есть матч, неделю не нужно ждать».

«И это хорошо, потому что мы можем показать себя с другой стороны».

«Ты можешь сделать все на поле, результат может быть разным, но потом скажут, что [команда] сделала все для победы. Как мне кажется, люди будут гордиться, если мы отдадим все на поле в этих поединках, и уже потом будем смотреть, где окажемся», – сказал Малиновский.

Матч против Словакии состоится 21 июня.

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Румыния - Украина
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 4
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Олександр
Навіщо ці вибачення або як шева казав відповідальність за поразку беру на себе .ну і що ? Зарплату ж не уріжуть .це фікція 
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0
Nick.Grabowski
Напевно (?) більшість футбольних експертів, журналістів, пенсіонерів та блогерів-інтелектуалів сучасності значно більше турбує куди продадуть Мудрика, Забарного, Зінченка, Довбика, Луніна, Судаков та інших зірок світового футболу.
Це пріоритет номер №1 для українського футболу.
Правда після матчу з Румунією помітний деякий дефіцит новин про цих фантастично-космічних гравців з шаленою трансферної вартістю. Таку грандіозну гру показали ці коштовні діаманти світового футболу. 
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-1
ZANREGENT1993
4 место. Смиритесь.
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-4
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