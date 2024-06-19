Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши извинения никому не нужны. Есть новый матч»
Игрок надеется показать себя во втором матч евро
Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский считает, что после поражения 0:3 от Румынии в первом туре Евро-2024 игрокам нужно не извиняться, а показать себя в следующем матче против Словакии.
«Как перенесли хейт после поражения от Румынии? Это все индивидуально. Моя точка зрения – после таких игр извинения никому не нужны. Хорошо, что у нас через три дня есть матч, неделю не нужно ждать».
«И это хорошо, потому что мы можем показать себя с другой стороны».
«Ты можешь сделать все на поле, результат может быть разным, но потом скажут, что [команда] сделала все для победы. Как мне кажется, люди будут гордиться, если мы отдадим все на поле в этих поединках, и уже потом будем смотреть, где окажемся», – сказал Малиновский.
Матч против Словакии состоится 21 июня.
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