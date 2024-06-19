Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Германия – Венгрия
В 19:00 начнется матч 2-го тура группового этапа Евро-2024
В среду, 19 июня, в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.
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Стартовые составы
Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих, Вирц, Гюндоган, Мусиала, Хаверц.
Венгрия: Гулачи, Салаи, Орбан, Ланг, Керкез, Шефер, Надь, Болла, Шаллаи, Собослаи, Варга.
В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.
Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Венгрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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