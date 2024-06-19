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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 17:53 | Обновлено 19 июня 2024, 18:24
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0

Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Германия – Венгрия

В 19:00 начнется матч 2-го тура группового этапа Евро-2024

19 июня 2024, 17:53 | Обновлено 19 июня 2024, 18:24
805
0
Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Германия – Венгрия
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих, Вирц, Гюндоган, Мусиала, Хаверц.

Венгрия: Гулачи, Салаи, Орбан, Ланг, Керкез, Шефер, Надь, Болла, Шаллаи, Собослаи, Варга.

В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Венгрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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