Без Халеп. Известны имена обладателей wild card на Уимблдон-2024
Наоми Осака, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер получили приглашения в основу
Пресс-служба Уимблдонского турнира назвала обладателей wild card в 2024 году.
Женский одиночный разряд:
Наоми Осака
Каролин Возняцки
Анжелик Кербер
Эмма Радукану
Франческа Джонс
Юрико Миядзаки
Хезер Уотсон
Мужской одиночный разряд:
Лиам Броди
Джакоб Фернли
Артур Фери
Билли Харрис
Пол Джабб
Генри Сирл
Ян Чоински
Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.
Известно, что бывшая первая ракетка мира и чемпионка 2019 года Симона Халеп не подавала заявку на уайлд-кард.
Жеребьевка состоится 28 июня, а турнир пройдет с 1 по 14 июля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина в первом раунде соревнований WTA 250 в Бирмингеме прошла Кэти Бултер
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля