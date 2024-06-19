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  4. Без Халеп. Известны имена обладателей wild card на Уимблдон-2024
Уимблдон
19 июня 2024, 17:20 | Обновлено 19 июня 2024, 17:23
205
0

Без Халеп. Известны имена обладателей wild card на Уимблдон-2024

Наоми Осака, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер получили приглашения в основу

19 июня 2024, 17:20 | Обновлено 19 июня 2024, 17:23
205
0
Без Халеп. Известны имена обладателей wild card на Уимблдон-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Пресс-служба Уимблдонского турнира назвала обладателей wild card в 2024 году.

Женский одиночный разряд:

Наоми Осака
Каролин Возняцки
Анжелик Кербер
Эмма Радукану
Франческа Джонс
Юрико Миядзаки
Хезер Уотсон

Мужской одиночный разряд:

Лиам Броди
Джакоб Фернли
Артур Фери
Билли Харрис
Пол Джабб
Генри Сирл
Ян Чоински

Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.

Известно, что бывшая первая ракетка мира и чемпионка 2019 года Симона Халеп не подавала заявку на уайлд-кард.

Жеребьевка состоится 28 июня, а турнир пройдет с 1 по 14 июля.

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Наоми Осака Уимблдон-2024 Каролин Возняцки Анжелик Кербер Эмма Радукану Франческа Джонс Хезер Уотсон Лиам Броди Билли Харрис
Владимир Клепач Источник: Wimbledon
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