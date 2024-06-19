Без Халеп. Известны имена обладателей wild card на Уимблдон-2024

Пресс-служба Уимблдонского турнира назвала обладателей wild card в 2024 году.

Женский одиночный разряд:

Наоми Осака

Каролин Возняцки

Анжелик Кербер

Эмма Радукану

Франческа Джонс

Юрико Миядзаки

Хезер Уотсон

Мужской одиночный разряд:

Лиам Броди

Джакоб Фернли

Артур Фери

Билли Харрис

Пол Джабб

Генри Сирл

Ян Чоински

Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.

Известно, что бывшая первая ракетка мира и чемпионка 2019 года Симона Халеп не подавала заявку на уайлд-кард.

Жеребьевка состоится 28 июня, а турнир пройдет с 1 по 14 июля.