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Чемпионат Бразилии
Крузейро
20.06.2024 03:30 - : -
Флуминенсе
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Бразилия
19 июня 2024, 17:03 | Обновлено 19 июня 2024, 18:02
49
0

Крузейро – Флуминенсе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

19 июня 2024, 17:03 | Обновлено 19 июня 2024, 18:02
49
0
Крузейро – Флуминенсе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня на «Минейрау» пройдет матч 10-го тура Серии А Бразилии, в котором «Крузейро» встретится с «Флуминенсе». Поединок начнется в 03:30 по киевскому времени.

Крузейро

Команда уже не принадлежит своему легендарному воспитаннику, Роналдо - тот в разгар весны заключил сделку о продаже проекта одному из местных бизнесменов. Но, во-первых, до этого Зубастик вернул популярный клуб в Серию А и удержал там - прошлогодний чемпионат принес 14-е место. Во-вторых, при новом инвесторе выкупают у Ювентуса Кайо Жорже, находя для этого 7 миллионов, так что с деньгами как минимум хуже не стало. Да и результаты неплохие. Бразильцы выиграли свою группу в рамках Копы Судамерикана. А в рамках национальной Серии А победы чередуются с потерями. В крайнем туре с Васку да Гама все закончилось нулевой ничьей.

Ставки на матч Крузейро – Флуминенсе

Флуминенсе

Клуб в прошлом сезоне был седьмым. Но тогда и сам наставник, Фернандо Диниз, отвлекался на исполнение обязанностей тренера национальной сборной, и, главное, бразильцы сумели победить в Копе Либертадорес, главном турнире всего континента. А после зимней паузы добавили еще и успех в Рекопе ЛДУ (Кито), забив за пару матчей мини-турнира на гол больше. В этом плане новый сезон развивался хорошо. Защищая титул, в Копа Америка бразильцы выиграли свою группу, набрав более чем вдвое больше очков, чем ближайший сосед - 14 против 6 у Коло-Коло. Вот только в Серии А было неприятное перевоплощение: там на стартовом отрезке удалось выиграть только у Васко да Гама, в остальных поединках набирая максимум ничьи. Уже летом уступили дома 1:2 на своем поле в поединке против Атлетико Гояниенсе.

Статистика личных встреч

Трехцветные не проигрывают вот уже восемь очных матчей, и вторую половину из них (4 последних на данный момент) закончили своими победами.

Прогноз

GGBET ставит на лисиц. С учетом того, как слабо играли в последних поединках трехцветные и где будут играть поединок, рискнем поставить на то, что тут выиграет принимающая сторона (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Крузейро
20 июня 2024 -
03:30
Флуминенсе
Победа Крузейро 1.87 Сделать ставку
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Флуминенсе Крузейро чемпионат Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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