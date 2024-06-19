Чемпионат Европы19 июня 2024, 16:49 |
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Дания – Англия
Матч группы С Евро-2024 состоится 20 июня и стартует в 19:00
19 июня 2024, 16:49 |
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20 июня в 19:00 в немецком Франкфурте состоится матч 2-го тура группы D Евро-2024 между сборными Дании и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе D, кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
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