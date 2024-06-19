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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 16:49 |
115
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Дания – Англия

Матч группы С Евро-2024 состоится 20 июня и стартует в 19:00

19 июня 2024, 16:49 |
115
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Дания – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

20 июня в 19:00 в немецком Франкфурте состоится матч 2-го тура группы D Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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