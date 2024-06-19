ЯРЕМЧУК: «Сказать, что мы проиграли из-за чрезмерных эмоций, я не могу»

Нападающий Роман Яремчук высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Счет на табло – 0:3. Мы проиграли, потому что были хуже, и никаких оправданий нет. Мы не продемонстрировали своей игры и не выполнили установок тренера. Румыны победили заслуженно. Я считаю, что нужно все это обсудить в раздевалке и двигаться дальше.

Сказать, что мы перегорели, или проиграли из-за чрезмерных эмоций, я не могу. Единственное, что понятно, – мы проиграли, а румыны выиграли. Поздравляю их с победой, а нам надо сфокусироваться на своей игре.

К матчам, которые впереди, мы будем подходить с максимальной концентрацией, ведь на нас большая ответственность. Должны собраться вместе, поговорить и сделать определенные шаги не на словах, а на деле», – сказал Роман Яремчук.

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.