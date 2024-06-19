Лупашко прокомментировал назначение на должность тренера Карпат U-19

Украинский футбольный специалист Владислав Лупашко прокомментировал назначение на должность главного тренера юношеской команды львовских «Карпат»:

«Очень рад стать частью львовских «Карпат». Для меня это большая честь. Мне нравится работать с молодыми футболистами и раскрывать их. Главная задача юношеской команды – быть опорой для основы. Впереди много работы, новые вызовы и интересный дебютный сезон в юношеском чемпионате».

В прошлом сезоне 37-летний Владислав Лупашко возглавлял «Ингулец» и выиграл с командой Первую лигу.