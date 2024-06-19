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  4. Лупашко прокомментировал назначение на должность тренера Карпат U-19
Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 16:31 |
432
0

Лупашко прокомментировал назначение на должность тренера Карпат U-19

Специалист считает, что юношеская команда должна быть опорой для основы

19 июня 2024, 16:31 |
432
0
Лупашко прокомментировал назначение на должность тренера Карпат U-19
ФК Ингулец. Владислав Лупашко

Украинский футбольный специалист Владислав Лупашко прокомментировал назначение на должность главного тренера юношеской команды львовских «Карпат»:

«Очень рад стать частью львовских «Карпат». Для меня это большая честь. Мне нравится работать с молодыми футболистами и раскрывать их. Главная задача юношеской команды – быть опорой для основы. Впереди много работы, новые вызовы и интересный дебютный сезон в юношеском чемпионате».

В прошлом сезоне 37-летний Владислав Лупашко возглавлял «Ингулец» и выиграл с командой Первую лигу.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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