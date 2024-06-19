Другие новости19 июня 2024, 15:59 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня
Важные события во всех видах спорта
19 июня 2024, 15:59 |
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В среду, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Хорватия – Албания
19:00 Германия – Венгрия
22:00 Шотландия – Швейцария
ТЕННИС
16:15 Григор Димитров – Себастьян Корда
19:15 Милош Раонич – Тейлор Фритц
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