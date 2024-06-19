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19 июня 2024, 15:59 |
67
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня

Важные события во всех видах спорта

19 июня 2024, 15:59 |
67
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Хорватия – Албания

Favbet 1.46 – 4.57 – 7.98

19:00 Германия – Венгрия

Favbet 1.29 – 6.45 – 11.60

22:00 Шотландия – Швейцария

Favbet 4.62 – 3.64 – 1.91

ТЕННИС

16:15 Григор Димитров – Себастьян Корда

Favbet 1.51 – 2.59

19:15 Милош Раонич – Тейлор Фритц

Favbet 2.61 – 1.51

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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