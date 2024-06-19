ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня

В среду, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Хорватия – Албания

1.46 – 4.57 – 7.98

19:00 Германия – Венгрия

1.29 – 6.45 – 11.60

22:00 Шотландия – Швейцария

4.62 – 3.64 – 1.91

ТЕННИС

16:15 Григор Димитров – Себастьян Корда

1.51 – 2.59

19:15 Милош Раонич – Тейлор Фритц

2.61 – 1.51