СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня

В среду, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Хорватия – Албания

1.47 – 4.57 – 8.70

19:00 Германия – Венгрия

1.29 – 6.45 – 11.60

22:00 Шотландия – Швейцария

4.62 – 3.64 – 1.91

КИБЕРСПОРТ

19:00 NORD Esports – BlueWhites

1.11 – 5.84

20:00 Verdant – Lundqvist Lightside

1.37 – 2.99