Другие новости19 июня 2024, 15:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
19 июня 2024, 15:51 |
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В среду, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Хорватия – Албания
19:00 Германия – Венгрия
22:00 Шотландия – Швейцария
КИБЕРСПОРТ
19:00 NORD Esports – BlueWhites
20:00 Verdant – Lundqvist Lightside
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