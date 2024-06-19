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19 июня 2024, 15:51 |
103
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 июня 2024, 15:51 |
103
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Хорватия – Албания

Ggbet 1.47 – 4.57 – 8.70

19:00 Германия – Венгрия

Ggbet 1.29 – 6.45 – 11.60

22:00 Шотландия – Швейцария

Ggbet 4.62 – 3.64 – 1.91

КИБЕРСПОРТ

19:00 NORD Esports – BlueWhites

Ggbet 1.11 – 5.84

20:00 Verdant – Lundqvist Lightside

Ggbet 1.37 – 2.99

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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