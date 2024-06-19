ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками
Гончаренко и Тотовицкий покинули клуб
Ковалевский «Колос» официально сообщил о завершении сотрудничества с двумя игроками. Речь идет о центральном защитнике Романе Гончаренко и хавбеке Андрее Тотовицком.
Контракт 30-летнего Гончаренко истек и не будет продлен, игрок станет свободным агентом.
Тотовицкий выступал за «Колос» на правах аренды, 31-летний полузащитник возвращается в «Шахтер», которому принадлежат права на игрока.
Контракт хавбека с «Горняками» действует до лета 2025 года. В сезоне 2023/2024 на его счету 2 ассиста в 6 матчах за «Колос».
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