ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками

Ковалевский «Колос» официально сообщил о завершении сотрудничества с двумя игроками. Речь идет о центральном защитнике Романе Гончаренко и хавбеке Андрее Тотовицком.

Контракт 30-летнего Гончаренко истек и не будет продлен, игрок станет свободным агентом.

Тотовицкий выступал за «Колос» на правах аренды, 31-летний полузащитник возвращается в «Шахтер», которому принадлежат права на игрока.

Контракт хавбека с «Горняками» действует до лета 2025 года. В сезоне 2023/2024 на его счету 2 ассиста в 6 матчах за «Колос».