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Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 16:07 |
853
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками

Гончаренко и Тотовицкий покинули клуб

19 июня 2024, 16:07 |
853
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками
ФК Колос. Андрей Тотовицкий

Ковалевский «Колос» официально сообщил о завершении сотрудничества с двумя игроками. Речь идет о центральном защитнике Романе Гончаренко и хавбеке Андрее Тотовицком.

Контракт 30-летнего Гончаренко истек и не будет продлен, игрок станет свободным агентом.

Тотовицкий выступал за «Колос» на правах аренды, 31-летний полузащитник возвращается в «Шахтер», которому принадлежат права на игрока.

Контракт хавбека с «Горняками» действует до лета 2025 года. В сезоне 2023/2024 на его счету 2 ассиста в 6 матчах за «Колос».

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Олег Дидух Источник: ФК Колос Ковалевка
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