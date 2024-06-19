ЯРМОЛЕНКО: «Надеемся, что новая форма поможет Динамо добиваться успехов»

Вингер «Динамо» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от новых игровых комплектов формы киевского клуба на сезон 2024/25:

«Форма «Динамо» Киев на протяжении поколений носится с гордостью игроками и болельщиками. Сочетая наследие с инновациями, мы надеемся, что форма этого сезона поможет команде достичь больших успехов на поле».

В прошлой кампании «Динамо» финишировало на втором месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 30 матчах чемпионата. Отставание от лидирующего «Шахтера» – 2 зачетных пункта.