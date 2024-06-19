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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Надеемся, что новая форма поможет Динамо добиваться успехов»
Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 15:56 |
696
2

ЯРМОЛЕНКО: «Надеемся, что новая форма поможет Динамо добиваться успехов»

Вингер «Динамо» поделился впечатлениями от новых игровых комплектов

19 июня 2024, 15:56 |
696
2
ЯРМОЛЕНКО: «Надеемся, что новая форма поможет Динамо добиваться успехов»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от новых игровых комплектов формы киевского клуба на сезон 2024/25:

«Форма «Динамо» Киев на протяжении поколений носится с гордостью игроками и болельщиками. Сочетая наследие с инновациями, мы надеемся, что форма этого сезона поможет команде достичь больших успехов на поле».

В прошлой кампании «Динамо» финишировало на втором месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 30 матчах чемпионата. Отставание от лидирующего «Шахтера» – 2 зачетных пункта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу игровая форма Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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OtsoCity
Знову будуть по вуха в лайні, нова форма не допоможе 
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