Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Eвро

Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным футболистом в истории финальных турниров чемпионатов Европы. На матч с чехами он вышел в 41 год 113 дней.

Прежний рекорд, установленный на ЧЕ-2016 венгерским голкипером Габором Кираем, Пепе перекрыл на 1 год 27 дней.

К слову, третью строчку в списке ветеранов после поединка с чехами занял 39-летний Криштиану Роналду, который также, как и Пепе, превзошел рекордный показатель среди полевых игроков немца Лотара Маттеуса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные футболисты финальных турниров чемпионатов Европы (на 18 июня 2024 года)

Возраст* Игрок Сборная Дата Соперник Счет 41 год 113 дней ПЕПЕ Португалия 18.06.2024 Чехия 2:1 40 лет 86 дней Габор КИРАЙ Венгрия 26.06.2016 Бельгия 0:4 39 лет 134 дня КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 18.06.2024 Чехия 2:1 39 лет 91 день Лотар МАТТЕУС Германия 20.06.2000 Португалия 0:3 38 лет 308 дней Мортен ОЛЬСЕН Дания 17.06.1988 Италия 0:2 38 лет 280 дней Лука МОДРИЧ Хорватия 15.06.2024 Испания 0:3 38 лет 278 дней Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ Нидерланды 27.06.2021 Чехия 0:2 38 лет 271 день Питер ШИЛТОН Англия 15.06.1988 Нидерланды 1:3 38 лет 257 дней Ивица ВАСТИЧ Австрия 12.06.2008 Польша 1:1 38 лет 232 дня Йенс ЛЕМАНН Германия 29.06.2008 Испания 0:1

* на день последнего матча.