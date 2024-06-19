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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 14:52 |
533
0

Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Eвро

На матч с чехами защитник португальцев вышел в 41 год 113 дней

19 июня 2024, 14:52 |
533
0
Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Eвро
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным футболистом в истории финальных турниров чемпионатов Европы. На матч с чехами он вышел в 41 год 113 дней.

Прежний рекорд, установленный на ЧЕ-2016 венгерским голкипером Габором Кираем, Пепе перекрыл на 1 год 27 дней.

К слову, третью строчку в списке ветеранов после поединка с чехами занял 39-летний Криштиану Роналду, который также, как и Пепе, превзошел рекордный показатель среди полевых игроков немца Лотара Маттеуса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные футболисты финальных турниров чемпионатов Европы (на 18 июня 2024 года)

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

41 год 113 дней

ПЕПЕ

Португалия

18.06.2024

Чехия

2:1

40 лет 86 дней

Габор КИРАЙ

Венгрия

26.06.2016

Бельгия

0:4

39 лет 134 дня

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

18.06.2024

Чехия

2:1

39 лет 91 день

Лотар МАТТЕУС

Германия

20.06.2000

Португалия

0:3

38 лет 308 дней

Мортен ОЛЬСЕН

Дания

17.06.1988

Италия

0:2

38 лет 280 дней

Лука МОДРИЧ

Хорватия

15.06.2024

Испания

0:3

38 лет 278 дней

Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ

Нидерланды

27.06.2021

Чехия

0:2

38 лет 271 день

Питер ШИЛТОН

Англия

15.06.1988

Нидерланды

1:3

38 лет 257 дней

Ивица ВАСТИЧ

Австрия

12.06.2008

Польша

1:1

38 лет 232 дня

Йенс ЛЕМАНН

Германия

29.06.2008

Испания

0:1

* на день последнего матча.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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