Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Eвро
На матч с чехами защитник португальцев вышел в 41 год 113 дней
Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным футболистом в истории финальных турниров чемпионатов Европы. На матч с чехами он вышел в 41 год 113 дней.
Прежний рекорд, установленный на ЧЕ-2016 венгерским голкипером Габором Кираем, Пепе перекрыл на 1 год 27 дней.
К слову, третью строчку в списке ветеранов после поединка с чехами занял 39-летний Криштиану Роналду, который также, как и Пепе, превзошел рекордный показатель среди полевых игроков немца Лотара Маттеуса.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные футболисты финальных турниров чемпионатов Европы (на 18 июня 2024 года)
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
41 год 113 дней
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
18.06.2024
|
Чехия
|
2:1
|
40 лет 86 дней
|
Габор КИРАЙ
|
Венгрия
|
26.06.2016
|
Бельгия
|
0:4
|
39 лет 134 дня
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
18.06.2024
|
Чехия
|
2:1
|
39 лет 91 день
|
Лотар МАТТЕУС
|
Германия
|
20.06.2000
|
Португалия
|
0:3
|
38 лет 308 дней
|
Мортен ОЛЬСЕН
|
Дания
|
17.06.1988
|
Италия
|
0:2
|
38 лет 280 дней
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
15.06.2024
|
Испания
|
0:3
|
38 лет 278 дней
|
Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ
|
Нидерланды
|
27.06.2021
|
Чехия
|
0:2
|
38 лет 271 день
|
Питер ШИЛТОН
|
Англия
|
15.06.1988
|
Нидерланды
|
1:3
|
38 лет 257 дней
|
Ивица ВАСТИЧ
|
Австрия
|
12.06.2008
|
Польша
|
1:1
|
38 лет 232 дня
|
Йенс ЛЕМАНН
|
Германия
|
29.06.2008
|
Испания
|
0:1
* на день последнего матча.
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