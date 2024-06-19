Источник: Вест Хэм интересуется вингером Барселоны

Лондонский «Вест Хэм» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ферраном Торресом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Однако, по информации источника, 24-летний футболист комфортно чувствует себя в клубе и не намерен покидать «сине-гранатовых».

В сезоне 2023/24 Ферран Торрес провел 42 матча во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересуется английским защитником украинского происхождения Максом Килманом.