Источник: Вест Хэм интересуется вингером Барселоны
Однако Ферран Торрес не хочет покидать каталонский клуб
Лондонский «Вест Хэм» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ферраном Торресом, сообщает издание Mundo Deportivo.
Однако, по информации источника, 24-летний футболист комфортно чувствует себя в клубе и не намерен покидать «сине-гранатовых».
В сезоне 2023/24 Ферран Торрес провел 42 матча во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересуется английским защитником украинского происхождения Максом Килманом.
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