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  4. Источник: Вест Хэм интересуется вингером Барселоны
Англия
19 июня 2024, 15:26 |
79
0

Источник: Вест Хэм интересуется вингером Барселоны

Однако Ферран Торрес не хочет покидать каталонский клуб

19 июня 2024, 15:26 |
79
0
Источник: Вест Хэм интересуется вингером Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Лондонский «Вест Хэм» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ферраном Торресом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Однако, по информации источника, 24-летний футболист комфортно чувствует себя в клубе и не намерен покидать «сине-гранатовых».

В сезоне 2023/24 Ферран Торрес провел 42 матча во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересуется английским защитником украинского происхождения Максом Килманом.

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Ферран Торрес Вест Хэм Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Mundo Deportivo
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