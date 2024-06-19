ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Яремчука продлил контракт с главным тренером
Рубен Бараха останется в «Валенсии» до 2026 года
«Валенсия» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Рубеном Барахой. Новое соглашение с 48-летним испанским специалистом рассчитано еще на два года – до лета 2026 года.
Рубен Бараха возглавляет «Валенсию» с февраля 2023 года. Сезон 2023/2024 команда завершила на девятом месте в испанской Ла Лиге.
Напомним, прошлый сезон в «Валенсии» на правах аренды провел форвард сборной Украины Роман Яремчук. Права на 28-летнего футболиста по-прежнему принадлежат бельгийскому «Брюгге».
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