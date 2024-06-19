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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Яремчука продлил контракт с главным тренером
Испания
19 июня 2024, 14:38 |
199
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Яремчука продлил контракт с главным тренером

Рубен Бараха останется в «Валенсии» до 2026 года

19 июня 2024, 14:38 |
199
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Яремчука продлил контракт с главным тренером
ФК Валенсия. Рубен Бараха

«Валенсия» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Рубеном Барахой. Новое соглашение с 48-летним испанским специалистом рассчитано еще на два года – до лета 2026 года.

Рубен Бараха возглавляет «Валенсию» с февраля 2023 года. Сезон 2023/2024 команда завершила на девятом месте в испанской Ла Лиге.

Напомним, прошлый сезон в «Валенсии» на правах аренды провел форвард сборной Украины Роман Яремчук. Права на 28-летнего футболиста по-прежнему принадлежат бельгийскому «Брюгге».

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Валенсия Рубен Бараха продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Валенсия
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