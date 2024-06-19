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  4. Бражко отреагировал на хейт фанатов после разгрома от Румынии на Евро-2024
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 14:35 |
1687
2

Бражко отреагировал на хейт фанатов после разгрома от Румынии на Евро-2024

Владимир считает, что сборная заслужила такое отношение

19 июня 2024, 14:35 |
1687
2
Бражко отреагировал на хейт фанатов после разгрома от Румынии на Евро-2024
Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник Владимир Бражко высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«После матча я старался не брать телефон в руки, ведь знал, что там будет. Не заходил в социальные сети. Мы заслужили этот весь хейт, нам нет оправдания, ведь мы были хуже соперника. Этот весь негатив надо пропустить сквозь себя. Я с подобным впервые в жизни столкнулся, но надо пережить и готовиться к следующему матчу.

Шансы на выход из группы у нас еще остаются, но права на ошибку уже нет», – сказал Бражко.

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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TarasTaras94
З теоретичної точки зору авжеж залишається бо все ще залежить від вас, 6 очок це гарантований вихід, та навіть 4. Але на практиці...Тож все ще сподіваємось, але вже не сильно 
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+2
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
КОЗАК, надеюсь будет играть против словаков, степке пора на пенсию, он даже у кротов уже не выходил в старте, после того как оправился от травмы, так какого фига он играет в основе сборной Украины, Ребруха?
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