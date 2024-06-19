Бражко отреагировал на хейт фанатов после разгрома от Румынии на Евро-2024

Полузащитник Владимир Бражко высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«После матча я старался не брать телефон в руки, ведь знал, что там будет. Не заходил в социальные сети. Мы заслужили этот весь хейт, нам нет оправдания, ведь мы были хуже соперника. Этот весь негатив надо пропустить сквозь себя. Я с подобным впервые в жизни столкнулся, но надо пережить и готовиться к следующему матчу.

Шансы на выход из группы у нас еще остаются, но права на ошибку уже нет», – сказал Бражко.

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.