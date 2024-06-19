Бражко отреагировал на хейт фанатов после разгрома от Румынии на Евро-2024
Владимир считает, что сборная заслужила такое отношение
Полузащитник Владимир Бражко высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).
«После матча я старался не брать телефон в руки, ведь знал, что там будет. Не заходил в социальные сети. Мы заслужили этот весь хейт, нам нет оправдания, ведь мы были хуже соперника. Этот весь негатив надо пропустить сквозь себя. Я с подобным впервые в жизни столкнулся, но надо пережить и готовиться к следующему матчу.
Шансы на выход из группы у нас еще остаются, но права на ошибку уже нет», – сказал Бражко.
21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.
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