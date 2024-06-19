Юрий ГАБОВДА: «Этот год был очень волнующим»
Исполняющий обязанности спортивного директора «Верес» подвел итоги первого года на должности
Исполняющий обязанности спортивного директора ровенского «Вереса» Юрий Габовда подвел итоги первого года на руководящей должности и поделился планами на следующий сезон.
– Первый год в роли спортивного директора. Юрий Викторович, как оцените его?
– Этот год был очень волнующим. Стресс и большая ответственность. Часто были сомнения, мысли о том, смогу ли справиться. Решил, что если мы сохраним место в УПЛ – я окончательно поставлю точку в своей карьере игрока и окончательно объявлю о ее завершении. Потому что когда пришел в клуб и принял это предложение – чувствовал в себе силы еще играть. Но теперь пришло время выбирать. Сейчас такое решение и такой выбор принять легче. Теперь полностью концентрируюсь на новом и очень длинном этапе карьеры.
– Как оцениваете селекционную политику клуба в прошлом сезоне?
– Мы в очень непростой период пришли в команду. Работы было много. Когда ты сам формируешь команду с начала сезона – это одно. Совсем другое – принять и комплектовать команду посреди сезона в трудном турнирном положении. Конкретно перед нами стояла задача сохранения места в УПЛ. Мы ее выполнили. Все сработало, все зимние новички помогли выполнять эту задачу. Поэтому, селекционная политика была очень неплохой.
– Над чем работаете сейчас? Какие позиции в команде требуют особого внимания?
– Сейчас мы анализируем уже прошлый сезон. Думаем над тем, где были ошибки и что можно исправить. Это касается не только позиций на поле, но и подготовки. Пока поспешно говорить о том, какие именно позиции нуждаются в усилении. Но 5-6 новичков мы хотели бы подписать летом. Также важно сохранить лидеров, у которых заканчиваются контракты. Конкуренция – это лишь стимул для роста. Постараемся сделать команду более конкурентной в новом сезоне.
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