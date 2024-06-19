Юрий ГАБОВДА: «Этот год был очень волнующим»

Исполняющий обязанности спортивного директора ровенского «Вереса» Юрий Габовда подвел итоги первого года на руководящей должности и поделился планами на следующий сезон.

– Первый год в роли спортивного директора. Юрий Викторович, как оцените его?

– Этот год был очень волнующим. Стресс и большая ответственность. Часто были сомнения, мысли о том, смогу ли справиться. Решил, что если мы сохраним место в УПЛ – я окончательно поставлю точку в своей карьере игрока и окончательно объявлю о ее завершении. Потому что когда пришел в клуб и принял это предложение – чувствовал в себе силы еще играть. Но теперь пришло время выбирать. Сейчас такое решение и такой выбор принять легче. Теперь полностью концентрируюсь на новом и очень длинном этапе карьеры.

– Как оцениваете селекционную политику клуба в прошлом сезоне?

– Мы в очень непростой период пришли в команду. Работы было много. Когда ты сам формируешь команду с начала сезона – это одно. Совсем другое – принять и комплектовать команду посреди сезона в трудном турнирном положении. Конкретно перед нами стояла задача сохранения места в УПЛ. Мы ее выполнили. Все сработало, все зимние новички помогли выполнять эту задачу. Поэтому, селекционная политика была очень неплохой.

– Над чем работаете сейчас? Какие позиции в команде требуют особого внимания?

– Сейчас мы анализируем уже прошлый сезон. Думаем над тем, где были ошибки и что можно исправить. Это касается не только позиций на поле, но и подготовки. Пока поспешно говорить о том, какие именно позиции нуждаются в усилении. Но 5-6 новичков мы хотели бы подписать летом. Также важно сохранить лидеров, у которых заканчиваются контракты. Конкуренция – это лишь стимул для роста. Постараемся сделать команду более конкурентной в новом сезоне.