Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мануэль АКАНДЖИ: «Мы показали, как можем играть»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 12:31 | Обновлено 19 июня 2024, 12:32
509
0

Мануэль АКАНДЖИ: «Мы показали, как можем играть»

Защитник сборной Швейцарии поделился ожиданиями от матча против Шотландии

19 июня 2024, 12:31 | Обновлено 19 июня 2024, 12:32
509
0
Мануэль АКАНДЖИ: «Мы показали, как можем играть»
УЕФА. Мануэль Аканджи

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Шотландии:

«Мы должны быть готовы с самого начала, поскольку мы знаем, что Шотландия может играть намного лучше, чем они играли против Германии (1:5), поэтому мы должны быть готовы к ним.

Мы показали, как мы можем играть. У нас было несколько дней перед турниром, чтобы потренироваться вместе, и мы все были готовы, и нам нужно быть готовыми к матчу против Шотландии.

Мы никогда не будем недооценивать ни одну команду на Евро - они попали сюда, они прошли квалификацию, поэтому они должны быть хорошей командой. На Евро не бывает легких игр, поэтому мы должны быть готовы к любому сопернику. Мы выиграли одну игру, но это еще ничего не значит. Мы знаем, что нам нужно выиграть еще одну, чтобы пройти в следующий раунд, поэтому это наша цель на завтра.

Я всегда хочу сохранить ворота сухими, я думаю, что вся команда хочет этого. Возможно, защитники и вратарь хотят этого немного больше, чем остальная команда, но это наша цель: оставаться надежными в обороне».

Матч Шотландия – Швейцария состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
КОНОПЛЯ: «После поражения от Румынии не можем смотреть друг другу в глаза»
Стало известно, кто рассудит матч Словакия – Украина на Евро-2024
Мурат ЯКИН: «Шотландия может играть очень хорошо»
Мануэль Аканджи сборная Швейцарии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Шотландия - Швейцария
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси готов продать Мудрика этим летом, если купит вингера Кристал Пэлас
Футбол | 19 июня 2024, 11:27 3
Челси готов продать Мудрика этим летом, если купит вингера Кристал Пэлас
Челси готов продать Мудрика этим летом, если купит вингера Кристал Пэлас

От сделки по Майклу Олисе зависит будущее украинца на «Стэмфорд Бридж»

Судаков отреагировал на хейт фанатов после разгромного поражения от Румынии
Футбол | 19 июня 2024, 11:40 10
Судаков отреагировал на хейт фанатов после разгромного поражения от Румынии
Судаков отреагировал на хейт фанатов после разгромного поражения от Румынии

Полузащитник высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024

ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Футбол | 18.06.2024, 20:05
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Футбол | 18.06.2024, 20:16
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Футбол | 18.06.2024, 14:41
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
17.06.2024, 23:55 11
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
17.06.2024, 18:08 36
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
19.06.2024, 07:01 15
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 19
Бокс
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 37
Футбол
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
18.06.2024, 15:04 6
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем