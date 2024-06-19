Мануэль АКАНДЖИ: «Мы показали, как можем играть»

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Шотландии:

«Мы должны быть готовы с самого начала, поскольку мы знаем, что Шотландия может играть намного лучше, чем они играли против Германии (1:5), поэтому мы должны быть готовы к ним.

Мы показали, как мы можем играть. У нас было несколько дней перед турниром, чтобы потренироваться вместе, и мы все были готовы, и нам нужно быть готовыми к матчу против Шотландии.

Мы никогда не будем недооценивать ни одну команду на Евро - они попали сюда, они прошли квалификацию, поэтому они должны быть хорошей командой. На Евро не бывает легких игр, поэтому мы должны быть готовы к любому сопернику. Мы выиграли одну игру, но это еще ничего не значит. Мы знаем, что нам нужно выиграть еще одну, чтобы пройти в следующий раунд, поэтому это наша цель на завтра.

Я всегда хочу сохранить ворота сухими, я думаю, что вся команда хочет этого. Возможно, защитники и вратарь хотят этого немного больше, чем остальная команда, но это наша цель: оставаться надежными в обороне».

Матч Шотландия – Швейцария состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.