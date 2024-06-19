Киченок / Киченок – Эйкери / Нил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча в Берлине
19 июня украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.
В матче певого раунда украинки, посеянные под третьим номером, сразятся с дуэтом Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Ингрид Нил (Эстония). Матч начнется первым запуском на корте №1. Время начала встречи – 12:45 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В следующем раунде победительницы встречи сразятся против китайского тандема Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь может летом покинуть клуб
Ангелина в первом раунде соревнований WTA 250 в Бирмингеме прошла Кэти Бултер