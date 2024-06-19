Киченок / Киченок – Эйкери / Нил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче певого раунда украинки, посеянные под третьим номером, сразятся с ​дуэтом Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Ингрид Нил (Эстония).​ Матч начнется первым запуском на корте №1. Время начала встречи – 12:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы встречи сразятся против китайского тандема Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА