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WTA
19 июня 2024, 12:55 | Обновлено 19 июня 2024, 12:57
187
0

Киченок / Киченок – Эйкери / Нил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча в Берлине

19 июня 2024, 12:55 | Обновлено 19 июня 2024, 12:57
187
0
Киченок / Киченок – Эйкери / Нил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

19 июня украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче певого раунда украинки, посеянные под третьим номером, сразятся с ​дуэтом Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Ингрид Нил (Эстония).​ Матч начнется первым запуском на корте №1. Время начала встречи – 12:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы встречи сразятся против китайского тандема Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.

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Ульрикке Эйкери Ингрид Нил Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Берлин смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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