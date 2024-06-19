Мурат ЯКИН: «Шотландия может играть очень хорошо»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Шотландии:

«Шотландия может играть очень хорошо. Мы очень уверены в себе, но считаем, что они хорошо подготовились к этой игре, чтобы сделать нам сюрприз. Они должны показать реакцию, и я надеюсь, что мы сможем сыграть так, как запланировали.

Мы внесли некоторые коррективы перед игрой с Венгрией после товарищеских матчей. Обычно мы играем, много владея мячом, но мы кое-что изменили, чтобы стать более мощными. Посмотрим, сработает ли это в игре с Шотландией. Я с нетерпением жду матча. В прошлый раз на стадионе была замечательная атмосфера, и это здорово, когда тебя поддерживает много болельщиков.

Мы должны упорно работать с мячом. Мы не можем просто играть в футбол. Надо бегать. Когда вы играете против Шотландии, вы должны знать, на что они способны. Нам нужно сконцентрироваться и сосредоточиться. Надо упорно работать и вливаться в игру. Я не думаю, что это будет легко для нас».

Матч Шотландия – Швейцария состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.