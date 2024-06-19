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  4. Эндрю РОБЕРТСОН: «Мы знаем, что мы должны сделать»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 11:35 |
160
0

Эндрю РОБЕРТСОН: «Мы знаем, что мы должны сделать»

Защитник сборной Шотландии поделился ожиданиями от матча против Швейцарии

19 июня 2024, 11:35 |
160
0
Эндрю РОБЕРТСОН: «Мы знаем, что мы должны сделать»
УЕФА. Эндрю Робертсон

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Швейцарии:

«Прошедший вечер был непростым. Мы столкнулись с действительно хорошей командой, и мы не показали себя так, как хотели, и были наказаны за это. Но нам нужно двигаться дальше. У нас следующая игра не за горами. Нам нужно играть лучше практически в каждой зоне.

Я думаю, что каждый оценил себя после этой игры. Возможно, судья был немного суров к нам. Но с точки зрения игрока, мы должны смотреть на себя, а не показывать пальцем на других. Это фантастический турнир, мы так много работали, чтобы попасть сюда, но нам нужно играть в тот футбол, в который мы знаем, что умеем играть.

Мы знаем, что мы должны делать, что мы должны делать по-другому. Мы твердо верим, что у нас есть качество внутри. Я думаю, что пятничный вечер имел две стороны: мы не показали себя, но я думаю, что мы также видели очень, очень хорошую команду, которая играла в полную силу перед своими родными болельщиками в первой игре турнира. Что хорошо, так это то, что нам не придется ждать слишком долго.

Мы хотим смотреть вперед. Мы все взволнованы перед большой игрой против Швейцарии. Мы хотим показать на этом турнире, на что мы способны. Это о том, как мы покажем свой уровень игры. Это о том, как мы совершенствуемся, и если мы это сделаем, это даст нам наилучший возможный шанс получить результат.

Я считаю, что Швейцария была великолепной в субботу. Я считаю, что они были действительно хороши. Они – образец того, какими мы хотим стать. Они прекрасно выступали на турнирах в прошлом. Небольшая разница в численности населения. У них качественная команда, игроки играют на самом высоком уровне. Они будут полны веры и уверенности, но мы должны показать, что такое Шотландия, и подняться выше на футбольном поле.

Надеюсь, мы дадим нашим болельщикам немного больше поводов для криков. В пятницу они поддерживали нас до конца. Я думаю, что это очень важно. У нас осталось 2 игры в группе. После первой игры мы еще не вылетели, это точно».

Матч Шотландия – Швейцария состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.

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сборная Швейцарии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Эндрю Робертсон
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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