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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 11:15 | Обновлено 19 июня 2024, 11:16
119
0

Тренер Шотландии: «Мы сыграем против сильного оппонента»

Стив Кларк поделился ожиданиями от матча против Швейцарии

19 июня 2024, 11:15 | Обновлено 19 июня 2024, 11:16
119
0
Тренер Шотландии: «Мы сыграем против сильного оппонента»
УЕФА. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Швейцарии:

«Очевидно, что наши игроки хотят вернуться на поле и играть лучше. Они хотят исправиться. Швейцария – это большой вызов, очень сильная команда, с хорошим темпом впереди, поэтому мы ожидаем сложной игры.

Я думаю, что то, как они настроили систему, не было радикальным изменением. Использовали ли они это специально для венгров, или они имеют что-то в рукаве для нас, мы не узнаем, пока не выйдем на поле.

Очевидно, что мы должны играть лучше. Нас ждет сложный соперник в виде Швейцарии. Они очень хорошо стартовали, поэтому будут настроены на победу. Мы не слишком довольны собой, поэтому пришло время это исправить.

Главное – убедиться, что мы правильно подготовились. Мы считаем, что мы это сделали. Заметьте, нам казалось, что мы это сделали еще до первой игры. Возможно, это накопление для того, чтобы не говорить слишком много и ждать, чтобы увидеть, что мы получим на поле.

Я пытался сказать это после поражения от Германии. Все, чего мы хотим, еще впереди, и следующие две игры будут решающими.

Будет тяжело. У Швейцарии очень сильная команда, в основе которой лежит костяк. У них много хороших игроков, хороший темп в нападении, они надежны в обороне, поэтому мы ожидаем тяжелой игры».

Матч Шотландия – Швейцария состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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