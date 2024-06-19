Рекордсмен Миная подпишет контракт с аутсайдером УПЛ

Украинский опорный полузащитник Вадим Витенчук станет игроком киевской «Оболони», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 27-летний футболист достиг принципиального согласия с клубом и находится на финальной стадии согласования личного контракта.

Стоит отметить, что «Оболони» не придется платить за игрока никакой компенсации, ведь недавно он покинул «Минай» на правах свободного агента.

В рядах «Миная» Витенчук играл с лета 2022 года. На сегодня Вадим является рекордсменом закарпатского клуба по количеству матчей в Украинской Премьер-лиге – на счету хавбека 57 игр за минайцев в украинской элите.