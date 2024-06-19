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  4. Рекордсмен Миная подпишет контракт с аутсайдером УПЛ
Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 10:50 |
916
0

Рекордсмен Миная подпишет контракт с аутсайдером УПЛ

Ожидается, что Вадим Виттенчук станет игроком «Оболони»

19 июня 2024, 10:50 |
916
0
Рекордсмен Миная подпишет контракт с аутсайдером УПЛ
ФК Минай. Вадим Витенчук

Украинский опорный полузащитник Вадим Витенчук станет игроком киевской «Оболони», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 27-летний футболист достиг принципиального согласия с клубом и находится на финальной стадии согласования личного контракта.

Стоит отметить, что «Оболони» не придется платить за игрока никакой компенсации, ведь недавно он покинул «Минай» на правах свободного агента.

В рядах «Миная» Витенчук играл с лета 2022 года. На сегодня Вадим является рекордсменом закарпатского клуба по количеству матчей в Украинской Премьер-лиге – на счету хавбека 57 игр за минайцев в украинской элите.

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Вадим Витенчук Минай Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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