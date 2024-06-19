Сыграет ли со Словакией? Известно, как проходит восстановление Миколенко

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

Левый защитник Виталий Миколенко, который травмировался накануне Евро-2024 в матче с Молдовой (4:0), остается на поединок против Словакии под вопросом.

Миколенко уже начал работать с мячом, однако тренируется пока по индивидуальной программе.

Матч Словакия – Украина начнется в 16:00. В первом тура украинская команда потерпела разгромное поражение от Румынии со счетом 0:3.