Сыграет ли со Словакией? Известно, как проходит восстановление Миколенко
Виталий тренируется по индивидуальной программе
21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.
Левый защитник Виталий Миколенко, который травмировался накануне Евро-2024 в матче с Молдовой (4:0), остается на поединок против Словакии под вопросом.
Миколенко уже начал работать с мячом, однако тренируется пока по индивидуальной программе.
Матч Словакия – Украина начнется в 16:00. В первом тура украинская команда потерпела разгромное поражение от Румынии со счетом 0:3.
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