Алан АУССИ: «Наши хотели победить Румынию на мастерстве»
Украинский защитник ЧФР Клуж отреагировал на поражение сборной Румынии
Украинский защитник румынского ЧФР Клуж Алан Аусси отреагировал на поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.
– Румыния и Украина накануне встречались на Евро. Что скажешь о нашем первом сопернике?
– Очень квалифицированные футболисты, из моей команды поехали двое игроков – правый защитник Василе Могош и центрфорвард Даниэл Бирлигя. На мой взгляд, очень качественные футболисты, которые могут очень здорово проявить себя на Евро.
– Результат матча в Мюнхене тебя удивил?
– Первые 20-25 минут инициатива была у нас. Была проблема в финальной трети, но после первого забитого мяча румыны в себя поверили, а наши не могли прийти в себя.
– Можно сказать, что в плане психологии Румыния после первого гола поверила, что можно взять максимум?
– Психология у румын очень сильная. За полгода здесь я увидел, как в матчах чемпионата люди убиваются за результат. Физически они хорошо подготовлены. Они могли бы еще один матч за день в таком темпе отыграть. Нельзя сказать, что наши не хотели победили, однако в этом конкретном матче больше рвения было у Румынии, потому что они играли как в последний раз.
– Недооценка соперника могла быть?
– Мне кажется, что наши хотели за счет мастерства взять результат. Я уверен, что со словаками такого не повторится.
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