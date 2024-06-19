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  4. Алан АУССИ: «Наши хотели победить Румынию на мастерстве»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 10:33 |
650
0

Алан АУССИ: «Наши хотели победить Румынию на мастерстве»

Украинский защитник ЧФР Клуж отреагировал на поражение сборной Румынии

19 июня 2024, 10:33 |
650
0
Алан АУССИ: «Наши хотели победить Румынию на мастерстве»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник румынского ЧФР Клуж Алан Аусси отреагировал на поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

– Румыния и Украина накануне встречались на Евро. Что скажешь о нашем первом сопернике?

– Очень квалифицированные футболисты, из моей команды поехали двое игроков – правый защитник Василе Могош и центрфорвард Даниэл Бирлигя. На мой взгляд, очень качественные футболисты, которые могут очень здорово проявить себя на Евро.

– Результат матча в Мюнхене тебя удивил?

– Первые 20-25 минут инициатива была у нас. Была проблема в финальной трети, но после первого забитого мяча румыны в себя поверили, а наши не могли прийти в себя.

– Можно сказать, что в плане психологии Румыния после первого гола поверила, что можно взять максимум?

– Психология у румын очень сильная. За полгода здесь я увидел, как в матчах чемпионата люди убиваются за результат. Физически они хорошо подготовлены. Они могли бы еще один матч за день в таком темпе отыграть. Нельзя сказать, что наши не хотели победили, однако в этом конкретном матче больше рвения было у Румынии, потому что они играли как в последний раз.

– Недооценка соперника могла быть?

– Мне кажется, что наши хотели за счет мастерства взять результат. Я уверен, что со словаками такого не повторится.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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