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  4. Тренер Албании: «Хорватия хорошо сыграла против Испании»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 09:35 |
187
0

Тренер Албании: «Хорватия хорошо сыграла против Испании»

Силвиньо поделился ожиданиями от матча против Хорватии

19 июня 2024, 09:35 |
187
0
Тренер Албании: «Хорватия хорошо сыграла против Испании»
УЕФА. Силвиньо

Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Хорватии:

«Наша команда на 100% готова к матчу против Хорватии. Позже у нас будет тренировка, но пока что с командой все в порядке.

Прежде всего, мы должны воспринимать этот турнир как привилегию. Тем не менее, мы должны использовать наши шансы, делать все возможное. Это сложная группа, и теперь мы сыграем с Хорватией, качественной командой.

Я видел матч хорватов против Испании и изучал его. Хорватия показала хорошую игру, даже проигрывая 3:0. Если вы увидите статистику этого матча, не видя результата, вы не поверите, что Хорватия проиграла. Но на таком уровне футбола может произойти все, что угодно.

Поражение от Италии? Не то, чтобы мы не пытались атаковать их, скорее они нам не позволяли. У Италии сильная команда, но мы оставались в игре до финального свистка. За исключением первых 15 минут против Италии, мы играли очень хорошо. Вы должны понимать, что группа сложная, и у них есть несколько великолепных игроков. Мы говорим об Италии, одной из лучших команд на соревнованиях.

Замены в стартовом составе? Я еще не знаю. Сегодня вечером у нас последняя тренировка. Мы проведем сборы персонала, а потом решим. Мы думаем об этом. Но я счастлив, что у нас пока что нет травмированных».

Матч Хорватия – Албания состоится 19 июня в 16:00 по киевскому времени.

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сборная Хорватии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Хорватия - Албания Силвиньо
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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