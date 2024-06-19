Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза отреагировал на поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

– Юрий Николаевич, как прокомментируете матч сборной?

– Предлагаю Вам и другим журналистам спросить кто сколько получил от УАФ за выход на Евро. Конкретно – сколько получил каждый игрок. И сколько премиальных предусмотрено за выход в четвертьфинал? Вы будете шокированы этими цифрами. Сравните эти цифры с солдатами, которые воюют на «нуле». Здесь даже не ради какого-то хейта, наоборот – с любовью, простая аналитика, эффективность использования средств. Предлагаю вообще сделать таблицу зарплат: сколько получает рядовой, сержант на «нуле» и сборники за выход на Евро. Это несправедливо вообще. УАФ превратили в «95-й квартал». Да, Шевченко только пришел, но меня интересует результат, которого пока что нет.

Вообще хотел многое рассказать, но сдержался в последний момент. Но кое-что скажу, например, что делает в сборной Конопля? И почему не вызвали Пихаленка? Принцип два «офигенных» клуба и легионеры не работает. Надо брать тех, кто хочет играть, будет играть и будут рвать задницу. Потому что сейчас это не сборная Украины, а мюзикл Крещатика. Мысли на поле не было вчера, они вообще не думали.

– В матчах против словаков и бельгийцев что ожидаете? Положительные изменения будут?

– Вы думаете, что может что-то измениться? Мы проиграли психологически. В сборной должны быть сильнейшие, а если первый удар в створ был на 75-й минуте, то как эта сборная может что-то достичь? Очень много вопросов, на которые нет ответа.