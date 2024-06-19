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  4. Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 09:25 |
3641
7

Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»

Почетный президент «Днепра-1» отреагировал на поражение Украины от Румынии

19 июня 2024, 09:25 |
3641
7
Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза отреагировал на поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

– Юрий Николаевич, как прокомментируете матч сборной?

– Предлагаю Вам и другим журналистам спросить кто сколько получил от УАФ за выход на Евро. Конкретно – сколько получил каждый игрок. И сколько премиальных предусмотрено за выход в четвертьфинал? Вы будете шокированы этими цифрами. Сравните эти цифры с солдатами, которые воюют на «нуле». Здесь даже не ради какого-то хейта, наоборот – с любовью, простая аналитика, эффективность использования средств. Предлагаю вообще сделать таблицу зарплат: сколько получает рядовой, сержант на «нуле» и сборники за выход на Евро. Это несправедливо вообще. УАФ превратили в «95-й квартал». Да, Шевченко только пришел, но меня интересует результат, которого пока что нет.

Вообще хотел многое рассказать, но сдержался в последний момент. Но кое-что скажу, например, что делает в сборной Конопля? И почему не вызвали Пихаленка? Принцип два «офигенных» клуба и легионеры не работает. Надо брать тех, кто хочет играть, будет играть и будут рвать задницу. Потому что сейчас это не сборная Украины, а мюзикл Крещатика. Мысли на поле не было вчера, они вообще не думали.

– В матчах против словаков и бельгийцев что ожидаете? Положительные изменения будут?

– Вы думаете, что может что-то измениться? Мы проиграли психологически. В сборной должны быть сильнейшие, а если первый удар в створ был на 75-й минуте, то как эта сборная может что-то достичь? Очень много вопросов, на которые нет ответа.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 7
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DK1961
Не на 100 %, но в целом согласен. 60 % этой сборной просто туристы (ярко показали ещё поляки). 20-25 % ставленники лохметова, который проплатил их нахождение в сборной для своих грязных сделок на трансфертном рынке. Оставшиеся 20-25 % смогут что--то сделать со словаками и бельгийцами?
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+1
zelc006
Якщо їх після просьору групи усіх не мобілізують, то хана Україні...
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0
turist86
Кожен кулик своє болото хвалить. У нас є лише ДВА правих захисники - Конопля і Тимчик. І Піхальонок нічого б не змінив
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-2
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Roman Fedkiv
Да с таким воротником только в обороне и сидеть дырка лунин
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-2
Сseresznye
Задним умом все сильны. Но Ребров выставил сильнейший состав.   А румыны на него и готовились.
 С помощью Луческова)
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-5
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