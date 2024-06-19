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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 09:19 |
57
0

Златко ДАЛИЧ: «Этот матч будет очень важным»

Главный тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями от матча против Албании.

19 июня 2024, 09:19 |
57
0
Златко ДАЛИЧ: «Этот матч будет очень важным»
УЕФА. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Албании:

«Мы знали, что этот матч будет очень важным еще до начала турнира. Я рад, что мы настроены позитивно и не упали духом после поражения на старте. Атмосфера замечательная. Ребята осознают, что нам нужно выступить лучше, чем в первом матче.

Албания, возможно, не такого качества, как Испания, но они заслуживают большого уважения. Они мотивированы и организованы, поэтому нам нужно быть терпеливыми и осторожными. Мы знаем, что наша цель – победа, и мы будем более атакующими. Мы хотим совершенствоваться. Даже против Испании мы владели мячом и создали больше моментов, но сейчас мы должны быть еще лучше. В составе произойдут изменения, но окончательно мы определимся позже».

Матч Хорватия – Албания состоится 19 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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