ОФИЦИАЛЬНО. Минай распрощался с рекордсменом команды

Клуб «Минай» уведомил о том, что прекращено сотрудничество с полузащитником Вадимом Витенчуком.

Сообщается, что у 27-летнего игрока истек срок действия контракт с клубом. Таким образом, футболист получил статус свободного агента.

В рядах «Миная» Витенчук играл с лета 2022 года. На сегодня Вадим является рекордсменом закарпатского клуба по количеству матчей в Украинской Премьер-лиге – на счету хавбека 57 игр за минайцев в украинской элите.

Как известно, «Минай» по итогам сезона-2023/2024 лишился места в УПЛ и в будущем сезоне будет выступать в Первой лиге национального чемпионата.