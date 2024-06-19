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Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 08:27 | Обновлено 19 июня 2024, 08:31
639
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай распрощался с рекордсменом команды

Клуб из Закарпатья покинул Вадим Витенчук

19 июня 2024, 08:27 | Обновлено 19 июня 2024, 08:31
639
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай распрощался с рекордсменом команды
ФК Минай. Вадим Витенчук

Клуб «Минай» уведомил о том, что прекращено сотрудничество с полузащитником Вадимом Витенчуком.

Сообщается, что у 27-летнего игрока истек срок действия контракт с клубом. Таким образом, футболист получил статус свободного агента.

В рядах «Миная» Витенчук играл с лета 2022 года. На сегодня Вадим является рекордсменом закарпатского клуба по количеству матчей в Украинской Премьер-лиге – на счету хавбека 57 игр за минайцев в украинской элите.

Как известно, «Минай» по итогам сезона-2023/2024 лишился места в УПЛ и в будущем сезоне будет выступать в Первой лиге национального чемпионата.

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Вадим Витенчук Первая лига Украины Минай трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Минай
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