ОФИЦИАЛЬНО. Минай распрощался с рекордсменом команды
Клуб из Закарпатья покинул Вадим Витенчук
Клуб «Минай» уведомил о том, что прекращено сотрудничество с полузащитником Вадимом Витенчуком.
Сообщается, что у 27-летнего игрока истек срок действия контракт с клубом. Таким образом, футболист получил статус свободного агента.
В рядах «Миная» Витенчук играл с лета 2022 года. На сегодня Вадим является рекордсменом закарпатского клуба по количеству матчей в Украинской Премьер-лиге – на счету хавбека 57 игр за минайцев в украинской элите.
Как известно, «Минай» по итогам сезона-2023/2024 лишился места в УПЛ и в будущем сезоне будет выступать в Первой лиге национального чемпионата.
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