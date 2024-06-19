ITF19 июня 2024, 05:31 | Обновлено 19 июня 2024, 05:54
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Белинский выиграл одиночный трофей на грунтовом турнире ITF в Польше
Украинский теннисист в финале выиграл у поляка Павела Ющака
19 июня 2024, 05:31 | Обновлено 19 июня 2024, 05:54
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Украинец Вячеслав Белинский взял одиночный трофей грунтового турнира серии ITF M15 в польском городе Кошалин.
Украинский теннисист, сеяный под 2-м номером, в финале выиграл у поляка Павела Ющака (4-й номер посева).
Финальный матч в Польше завершился в двух сетах – 7:6 (7:3), 6:2
ITF M15. Кошалин (Польша)
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