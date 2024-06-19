Белинский выиграл одиночный трофей на грунтовом турнире ITF в Польше

Украинец Вячеслав Белинский взял одиночный трофей грунтового турнира серии ITF M15 в польском городе Кошалин.

Украинский теннисист, сеяный под 2-м номером, в финале выиграл у поляка Павела Ющака (4-й номер посева).

Финальный матч в Польше завершился в двух сетах – 7:6 (7:3), 6:2

ITF M15. Кошалин (Польша)