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  4. Белинский выиграл одиночный трофей на грунтовом турнире ITF в Польше
ITF
19 июня 2024, 05:31 | Обновлено 19 июня 2024, 05:54
70
0

Белинский выиграл одиночный трофей на грунтовом турнире ITF в Польше

Украинский теннисист в финале выиграл у поляка Павела Ющака

19 июня 2024, 05:31 | Обновлено 19 июня 2024, 05:54
70
0
Белинский выиграл одиночный трофей на грунтовом турнире ITF в Польше
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинец Вячеслав Белинский взял одиночный трофей грунтового турнира серии ITF M15 в польском городе Кошалин.

Украинский теннисист, сеяный под 2-м номером, в финале выиграл у поляка Павела Ющака (4-й номер посева).

Финальный матч в Польше завершился в двух сетах – 7:6 (7:3), 6:2

ITF M15. Кошалин (Польша)

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