Актюркоглу стал автором самого позднего гола в истории Euro

Керем Актюркоглу стал автором самого позднего гола в основное время матча в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Мяч в ворота сборной Грузии 25-летний турецкий форвард забил на 7-й компенсированной минуте встречи.

Прежний рекорд, установленный французом Димитри Пайетом и североирландцем Найллом Макгинном на ЧЕ-2016, Керем превзошел на одну минуту.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы в основное время матча на Euro