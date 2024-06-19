Актюркоглу стал автором самого позднего гола в истории Euro
Гол в матче с Грузией турецкий форвард забил на 90+7-й минуте
Керем Актюркоглу стал автором самого позднего гола в основное время матча в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Мяч в ворота сборной Грузии 25-летний турецкий форвард забил на 7-й компенсированной минуте встречи.
Прежний рекорд, установленный французом Димитри Пайетом и североирландцем Найллом Макгинном на ЧЕ-2016, Керем превзошел на одну минуту.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы в основное время матча на Euro
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
90+7'
|
КЕРЕМ Актюркоглу
|
Турция
|
18.06.2024
|
ГТ
|
Грузия
|
3:1
|
90+6'
|
Димитри ПАЙЕТ
|
Франция
|
15.06.2016
|
ГТ
|
Албания
|
2:0
|
90+6'
|
Найлл МАКГИНН
|
Сев. Ирландия
|
16.06.2016
|
ГТ
|
Украина
|
2:0
|
90+5'
|
Коннор РОБЕРТС
|
Уэльс
|
16.06.2021
|
ГТ
|
Турция
|
2:0
|
90+4'
|
Антонио КАССАНО
|
Италия
|
22.06.2004
|
ГТ
|
Болгария
|
2:1
|
90+4'
|
Арнор ТРАУСТАСОН
|
Исландия
|
22.06.2016
|
ГТ
|
Австрия
|
2:1
|
90+4'
|
Виктор КЛАССОН
|
Швеция
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Польша
|
3:2
|
90+4'
|
Мартин БРЭТУЭЙТ
|
Дания
|
25.06.2021
|
1/8
|
Уэльс
|
4:0
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