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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 00:41 | Обновлено 19 июня 2024, 00:48
368
0

Актюркоглу стал автором самого позднего гола в истории Euro

Гол в матче с Грузией турецкий форвард забил на 90+7-й минуте

19 июня 2024, 00:41 | Обновлено 19 июня 2024, 00:48
368
0
Актюркоглу стал автором самого позднего гола в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine. Керем Актюркоглу

Керем Актюркоглу стал автором самого позднего гола в основное время матча в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Мяч в ворота сборной Грузии 25-летний турецкий форвард забил на 7-й компенсированной минуте встречи.

Прежний рекорд, установленный французом Димитри Пайетом и североирландцем Найллом Макгинном на ЧЕ-2016, Керем превзошел на одну минуту.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы в основное время матча на Euro

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Ранг

Соперник

Счет

90+7'

КЕРЕМ Актюркоглу

Турция

18.06.2024

ГТ

Грузия

3:1

90+6'

Димитри ПАЙЕТ

Франция

15.06.2016

ГТ

Албания

2:0

90+6'

Найлл МАКГИНН

Сев. Ирландия

16.06.2016

ГТ

Украина

2:0

90+5'

Коннор РОБЕРТС

Уэльс

16.06.2021

ГТ

Турция

2:0

90+4'

Антонио КАССАНО

Италия

22.06.2004

ГТ

Болгария

2:1

90+4'

Арнор ТРАУСТАСОН

Исландия

22.06.2016

ГТ

Австрия

2:1

90+4'

Виктор КЛАССОН

Швеция

23.06.2021

ГТ

Польша

3:2

90+4'

Мартин БРЭТУЭЙТ

Дания

25.06.2021

1/8

Уэльс

4:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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