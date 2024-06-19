Гюлер стал одним из самых молодых бомбардиров в истории Euro
Ворота сборной Грузии полузащитник поразил в 19 лет 114 дней
Хавбек сборной Турции Арда Гюлер, забив гол в матче с Грузией (3:1), стал одним из самых молодых бомбардиров в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота команды Грузии он поразил в 19 лет 114 дней.
В более юном возрасте забивали на Euro только четыре бомбардира – Драган Стойкович, Ренату Санчеш, Уэйн Руни и Йохан Фонлантен.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 141 день
|
Йохан ФОНЛАНТЕН
|
Швейцария
|
21.06.2004
|
Франция
|
1:3
|
18 лет 237 дней
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
17.06.2004
|
Швейцария
|
3:0
|
18 лет 317 дней
|
РЕНАТУ САНЧЕШ
|
Португалия
|
30.06.2016
|
Польша
|
1:1, п.5:3
|
19 лет 108 дней
|
Драган СТОЙКОВИЧ
|
Югославия
|
19.06.1984
|
Франция
|
2:3
|
19 лет 114 дней
|
АРДА Гюлер
|
Турция
|
18.06.2024
|
Грузия
|
3:1
|
19 лет 128 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
12.06.2004
|
Греция
|
1:2
|
19 лет 183 дня
|
Ференц БЕНЕ
|
Венгрия
|
20.06.1964
|
Дания
|
3:1
|
19 лет 238 дней
|
Кристиан КИВУ
|
Румыния
|
20.06.2000
|
Англия
|
3:2
|
19 лет 353 дня
|
Патрик КЛЮЙВЕРТ
|
Нидерланды
|
18.06.1996
|
Англия
|
4:1
|
20 лет 64 дня
|
Пьетро АНАСТАЗИ
|
Италия
|
10.06.1968
|
Югославия
|
2:0
* на день первого гола.
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