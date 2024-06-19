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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 00:31 | Обновлено 19 июня 2024, 00:42
109
0

Гюлер стал одним из самых молодых бомбардиров в истории Euro

Ворота сборной Грузии полузащитник поразил в 19 лет 114 дней

19 июня 2024, 00:31 | Обновлено 19 июня 2024, 00:42
109
0
Гюлер стал одним из самых молодых бомбардиров в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Хавбек сборной Турции Арда Гюлер, забив гол в матче с Грузией (3:1), стал одним из самых молодых бомбардиров в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота команды Грузии он поразил в 19 лет 114 дней.

В более юном возрасте забивали на Euro только четыре бомбардира – Драган Стойкович, Ренату Санчеш, Уэйн Руни и Йохан Фонлантен.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

18 лет 141 день

Йохан ФОНЛАНТЕН

Швейцария

21.06.2004

Франция

1:3

18 лет 237 дней

Уэйн РУНИ

Англия

17.06.2004

Швейцария

3:0

18 лет 317 дней

РЕНАТУ САНЧЕШ

Португалия

30.06.2016

Польша

1:1, п.5:3

19 лет 108 дней

Драган СТОЙКОВИЧ

Югославия

19.06.1984

Франция

2:3

19 лет 114 дней

АРДА Гюлер

Турция

18.06.2024

Грузия

3:1

19 лет 128 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

12.06.2004

Греция

1:2

19 лет 183 дня

Ференц БЕНЕ

Венгрия

20.06.1964

Дания

3:1

19 лет 238 дней

Кристиан КИВУ

Румыния

20.06.2000

Англия

3:2

19 лет 353 дня

Патрик КЛЮЙВЕРТ

Нидерланды

18.06.1996

Англия

4:1

20 лет 64 дня

Пьетро АНАСТАЗИ

Италия

10.06.1968

Югославия

2:0

* на день первого гола.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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