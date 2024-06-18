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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 23:34 | Обновлено 18 июня 2024, 23:51
517
0

ВИДЕО. Автогол Чехии. Португалия сравняла счет в матче Евро-2024

На 69-й минуте Робин Гранац отправил мяч в свои ворота

18 июня 2024, 23:34 | Обновлено 18 июня 2024, 23:51
517
0
ВИДЕО. Автогол Чехии. Португалия сравняла счет в матче Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге проходит матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе F, кроме Португалии и Чехии, также выступают команды Турции и Грузии (3:1 в первом туре).

На 69-й минуте Португалия сравняла счет. На 69-й минуте Робин Гранац отправил мяч в свои ворота.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Чехии

ГОЛ! 1:1. Робин Гранац, 69 мин (автогол)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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