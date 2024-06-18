Чемпионат Европы18 июня 2024, 23:25 | Обновлено 18 июня 2024, 23:48
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ВИДЕО. Чехия дальним ударом открыла счет в матче Евро-2024 с Португалией
На 62-й минуте был забит первый гол в матче 1-го тура чемпионата Европы
18 июня 2024, 23:25 | Обновлено 18 июня 2024, 23:48
570
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18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге проходит матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе F, кроме Португалии и Чехии, также выступают команды Турции и Грузии (3:1 в первом туре).
На 62-й минуте был забит первый гол в матче. Лукаш Провод дальним ударом открыл счет в матче Евро-2024 с Португалией.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Чехии
ГОЛ! 0:1. Лукаш Провод, 62 мин.
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