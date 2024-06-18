19 июня в 22:00 в немецком Кельне во втором туре Евро-2024 состоится матч группы A между Шотландией и Швейцарией. В первом туре шотландцы уступили Германии 1:5, а швейцарцы обыграли Венгрию 3:1.

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Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.