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  4. Ведущий хавбек Словакии: «Сборная Украины может быть на уровне Бельгии»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 21:11 |
1339
5

Ведущий хавбек Словакии: «Сборная Украины может быть на уровне Бельгии»

Лоботка готовится к матчу 2-го тура

18 июня 2024, 21:11 |
1339
5
Ведущий хавбек Словакии: «Сборная Украины может быть на уровне Бельгии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Лоботка

Ведущий полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка высоко оценивает сборную Украины, с которой сыграет на Евро-2024. В первом туре словаки обыграли Бельгию, а украинцы уступили Румынии.

«Нам нужно отдохнуть, а дальше мы будем готовиться к Украине. Мы знаем, что это будет непростой соперник, возможно, он будет на уровне с Бельгией».

«Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все сто», — сказал Лоботка в комментарии Sport.sk.

Матч второго тура между Украиной и Словакией пройдет 21 июня.

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Станислав Лоботка сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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dadaali117788
  оце чувак тролить
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+3
Boodya
Тонко - тонко
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+1
inspekcha85
Снова нахваливаете?Журналисты они столь же беспринципны и неразборчивы
как шл.хи
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0
Mac_Gyver
Він не лукавить. Букмекери досі вважають Україну фаворитом у грі зі Словаччиною (2.1 на перемогу)
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0
Snooker
Бойтесь, я поставил круглую сумму на победу Украины и взял ещё фору с -1.5 ,как по мне это верняк 
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0
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