Ведущий хавбек Словакии: «Сборная Украины может быть на уровне Бельгии»

Ведущий полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка высоко оценивает сборную Украины, с которой сыграет на Евро-2024. В первом туре словаки обыграли Бельгию, а украинцы уступили Румынии.

«Нам нужно отдохнуть, а дальше мы будем готовиться к Украине. Мы знаем, что это будет непростой соперник, возможно, он будет на уровне с Бельгией».

«Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все сто», — сказал Лоботка в комментарии Sport.sk.

Матч второго тура между Украиной и Словакией пройдет 21 июня.