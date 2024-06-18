Чемпионат Европы18 июня 2024, 21:11 |
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5
Ведущий хавбек Словакии: «Сборная Украины может быть на уровне Бельгии»
Лоботка готовится к матчу 2-го тура
18 июня 2024, 21:11 |
1339
5
Ведущий полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка высоко оценивает сборную Украины, с которой сыграет на Евро-2024. В первом туре словаки обыграли Бельгию, а украинцы уступили Румынии.
«Нам нужно отдохнуть, а дальше мы будем готовиться к Украине. Мы знаем, что это будет непростой соперник, возможно, он будет на уровне с Бельгией».
«Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все сто», — сказал Лоботка в комментарии Sport.sk.
Матч второго тура между Украиной и Словакией пройдет 21 июня.
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