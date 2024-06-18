18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

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Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 25-й минуте счет открыл Мерт Мюлдюр, который вывел Турцию вперед благодаря мощному удару.

Уже на 27-й Кенан Йилдиз оформил 2-й гол команды, но рефери отменил забитый мяч из-за офсайд в атаке.

В итоге на 32-й Георгис Микаутадзе в красивом стиле сравнял счет. Для Грузии это первый гол в истории на чемпионатах Европы!

❗️ ВИДЕО. Безумный первый тайм! Турция и Грузия на Евро обменялись шедеврами

ГОЛ! 1:0 Мюлдюр, 25 мин.

ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 32 мин.