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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 19:44 | Обновлено 18 июня 2024, 20:07
2769
2

ВИДЕО. Безумный первый тайм! Турция и Грузия на Евро обменялись шедеврами

На 25-й счет открыл Мерт Мюлдюр, а на 32-й сравнял Георгис Микаутадзе!

18 июня 2024, 19:44 | Обновлено 18 июня 2024, 20:07
2769
2
ВИДЕО. Безумный первый тайм! Турция и Грузия на Евро обменялись шедеврами
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 25-й минуте счет открыл Мерт Мюлдюр, который вывел Турцию вперед благодаря мощному удару.

Уже на 27-й Кенан Йилдиз оформил 2-й гол команды, но рефери отменил забитый мяч из-за офсайд в атаке.

В итоге на 32-й Георгис Микаутадзе в красивом стиле сравнял счет. Для Грузии это первый гол в истории на чемпионатах Европы!

❗️ ВИДЕО. Безумный первый тайм! Турция и Грузия на Евро обменялись шедеврами

ГОЛ! 1:0 Мюлдюр, 25 мин.

ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 32 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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kropyva
оце вже телеграм накосить бабла, але не від мене!)))
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India Life
Щедеври?
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