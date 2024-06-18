Легенда Реала Касильяс оценил конкуренцию Лунина и Куртуа

Легендарный в истории «Реала» вратарь Икер Касильяс считает, что мадридская команда выиграла от конкуренции киперов Тибо Куртуа и Андрея Лунина в прошлом сезоне.

«Лунину было не так просто, потому что он заменял лучшего вратаря мира. И он справился с этой задачей. Очень хорошо справился. Нужно сказать, что и Кепа не подвел, когда получал свои шансы. Оба доказали свой уровень и приложились к командным успехам в сезоне. Анчелотти все сделал правильно».

«Все повернулось в пользу «Реала» в ситуации с вратарями. Это хорошая работа наставника, который знал, когда и кого нужно было выпускать. Уверен, Куртуа восстановится и будет в топ-форме в предсезонке».

«От всей этой ситуации выиграл только «Реал», — сказал Касильяс.

Пока нет ясности, останется ли Лунин в команде на следующий сезон.