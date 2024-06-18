Ангелина Калинина – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/16 финала украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 31). Поединок начнется 4-м запуском на центральном корте после матча Плишкова – Доулхайд. Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча девушек.

Далее по сетке победительница матча сыграет либо против Юлии Путицневой (Казахстан, WTA 41), либо против Клары Бюрель (Франция, WTA 43).

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