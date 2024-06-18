Украина. Премьер лига18 июня 2024, 19:10 |
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Источник: форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией
Филиппов перейдет в команду Ротаня
18 июня 2024, 19:10 |
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По информации ТаТоТаке, форвард «Днепра-1» Александр Филиппов решил покинуть команду и уже подписал контракт с «Александрией». Срок соглашения – 2 года.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» предложил игроку подписать новое соглашение, но Филиппов отказался от этого варианта. Ранее он говорил, что у клуба есть существенные долги по зарплате.
На Филиппова претендовал «Металлист 1925».
В минувшем сезоне Александр забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
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