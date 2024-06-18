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  4. Источник: форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией
Украина. Премьер лига
18 июня 2024, 19:10 |
615
0

Источник: форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией

Филиппов перейдет в команду Ротаня

18 июня 2024, 19:10 |
615
0
Источник: форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией
ФК Днепр. Александр Филиппов

По информации ТаТоТаке, форвард «Днепра-1» Александр Филиппов решил покинуть команду и уже подписал контракт с «Александрией». Срок соглашения – 2 года.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» предложил игроку подписать новое соглашение, но Филиппов отказался от этого варианта. Ранее он говорил, что у клуба есть существенные долги по зарплате.

На Филиппова претендовал «Металлист 1925».

В минувшем сезоне Александр забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Александр Филиппов Александрия Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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