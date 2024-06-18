Источник: форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией

По информации ТаТоТаке, форвард «Днепра-1» Александр Филиппов решил покинуть команду и уже подписал контракт с «Александрией». Срок соглашения – 2 года.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» предложил игроку подписать новое соглашение, но Филиппов отказался от этого варианта. Ранее он говорил, что у клуба есть существенные долги по зарплате.

На Филиппова претендовал «Металлист 1925».

В минувшем сезоне Александр забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.