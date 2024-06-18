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  4. Довбик оценил свою ситуацию в Жироне. Уйдет ли украинский бомбардир?
Испания
18 июня 2024, 19:30 |
1410
4

Довбик оценил свою ситуацию в Жироне. Уйдет ли украинский бомбардир?

Артем заявил, что счастлив в команде

18 июня 2024, 19:30 |
1410
4
Довбик оценил свою ситуацию в Жироне. Уйдет ли украинский бомбардир?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик на фоне слухов о трансфере рассказал о том, что комфортно себя чувствует в составе «Жироны».

«Я счастлив в «Жироне». Я чувствую себя комфортно со всеми в этой команде: с игроками, тренером и лидерами коллектива. Они все прекрасно ко мне относятся и создали такие условия, что я могу показывать свой лучший футбол».

«Это классно», — сказал Довбик.

Известно, что на украинского бомбардира нацелены «Наполи», «Атлетико» и другие клубы.

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Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 4
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Xvalenok03
Точно старая новость.
Кому-то проплатили чтобы ее повторили.
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-2
Istm
цікаво (або й не дуже), наскільки йому комфортно після матчу з румунами
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-3
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