Довбик оценил свою ситуацию в Жироне. Уйдет ли украинский бомбардир?

Форвард сборной Украины Артем Довбик на фоне слухов о трансфере рассказал о том, что комфортно себя чувствует в составе «Жироны».

«Я счастлив в «Жироне». Я чувствую себя комфортно со всеми в этой команде: с игроками, тренером и лидерами коллектива. Они все прекрасно ко мне относятся и создали такие условия, что я могу показывать свой лучший футбол».

«Это классно», — сказал Довбик.

Известно, что на украинского бомбардира нацелены «Наполи», «Атлетико» и другие клубы.