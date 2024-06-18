Испания18 июня 2024, 19:30 |
1410
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Довбик оценил свою ситуацию в Жироне. Уйдет ли украинский бомбардир?
Артем заявил, что счастлив в команде
18 июня 2024, 19:30 |
1410
4
Форвард сборной Украины Артем Довбик на фоне слухов о трансфере рассказал о том, что комфортно себя чувствует в составе «Жироны».
«Я счастлив в «Жироне». Я чувствую себя комфортно со всеми в этой команде: с игроками, тренером и лидерами коллектива. Они все прекрасно ко мне относятся и создали такие условия, что я могу показывать свой лучший футбол».
«Это классно», — сказал Довбик.
Известно, что на украинского бомбардира нацелены «Наполи», «Атлетико» и другие клубы.
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