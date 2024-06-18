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Испания
18 июня 2024, 18:29 |
940
7

Есть много предложений. Жирона уверена, что удержит Цыганкова и Довбика

Клубу предстоит тяжелое трансферное лето

18 июня 2024, 18:29 |
940
7
Есть много предложений. Жирона уверена, что удержит Цыганкова и Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации ресурса AS, у «Жироны» много предложений по украинцам Виктору Цыганкову и Артему Довбику, однако к трансферу дело пока что не идет.

Сообщается, что руководство клуба сохраняет уверенность в том, что им удастся сохранить обоих игроков перед новым сезоном, где команда сыграет в Лиге чемпионов.

Подтверждается, что наибольший интерес к Цыганкову проявляют «Арсенал» и «Милан», а Довбика хотят подписать «Наполи» и «Атлетико».

Однако пока сборная Украины выступает на Евро-2024, трансферы точно не состоятся.

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Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 7
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Джей Гетсбі
Нехай Довбик - залежний форвард,а от якщо Вітя ще так "зіграє",як з румунами,то точно залишиться в Жироні
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+2
Первый Среди Равных
Не можуть гравці, які вчора рвали Ла Лігу сьогодні взяти і різко здати. Головна причина провалу збірної не в гравцях, скаути повинні це розуміти. 
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+1
Xvalenok03
Это свежая новость или перепечатка старой?
Хотя с такой игрой и такими результатами шансы жироны оставить игроков повышаются. 
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-1
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Snooker
Цыганкову и Довбику не надо никуда уходить ,надо ещё 1 сезон провести в Жироне
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-1
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