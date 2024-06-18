Есть много предложений. Жирона уверена, что удержит Цыганкова и Довбика

По информации ресурса AS, у «Жироны» много предложений по украинцам Виктору Цыганкову и Артему Довбику, однако к трансферу дело пока что не идет.

Сообщается, что руководство клуба сохраняет уверенность в том, что им удастся сохранить обоих игроков перед новым сезоном, где команда сыграет в Лиге чемпионов.

Подтверждается, что наибольший интерес к Цыганкову проявляют «Арсенал» и «Милан», а Довбика хотят подписать «Наполи» и «Атлетико».

Однако пока сборная Украины выступает на Евро-2024, трансферы точно не состоятся.