Реал и Лунин не могут договориться – не исключены трансфер или аренда

По информации The Athletic, вратарь Андрей Лунин был близок к подписанию контракта с «Реалом» до 2029 года, однако вопрос пока поставили на паузу.

Сообщается, что украинец уже не исключает вариант с уходом из команды, учитывая доверие тренера Карло Анчелотти к первому номеру Тибо Куртуа.

Не исключена возможность ухода в аренду даже в случае подписания нового соглашения с мадридским клубом. Источники в окружении Лунина описали ситуацию как такую, которая «вызывает беспокойство».

Андрей в минувшем сезоне после двух травм Куртуа стал основным и помог команде выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.