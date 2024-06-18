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Испания
18 июня 2024, 17:28 | Обновлено 18 июня 2024, 17:29
1000
7

Реал и Лунин не могут договориться – не исключены трансфер или аренда

Пока вопрос с контрактом поставили на паузу

18 июня 2024, 17:28 | Обновлено 18 июня 2024, 17:29
1000
7
Реал и Лунин не могут договориться – не исключены трансфер или аренда
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации The Athletic, вратарь Андрей Лунин был близок к подписанию контракта с «Реалом» до 2029 года, однако вопрос пока поставили на паузу.

Сообщается, что украинец уже не исключает вариант с уходом из команды, учитывая доверие тренера Карло Анчелотти к первому номеру Тибо Куртуа.

Не исключена возможность ухода в аренду даже в случае подписания нового соглашения с мадридским клубом. Источники в окружении Лунина описали ситуацию как такую, которая «вызывает беспокойство».

Андрей в минувшем сезоне после двух травм Куртуа стал основным и помог команде выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

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Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 7
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OtsoCity
Шапаренко та Лунін грати проти Словаків не будуть, вони по вуха в лайні були вчора 
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+3
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Yevginarius
в фк Кудрівка іди, срака дірява, після Євро тільки там тебе й чекали
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0
Alexander Киев
Полісся чекає! Якраз Бойко пішов
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0
maxim7777nikonov
Довыебывался...обиделся он на Анчелоти , которые нех не разбирается в футболе)))))))))
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