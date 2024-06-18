Реал и Лунин не могут договориться – не исключены трансфер или аренда
Пока вопрос с контрактом поставили на паузу
По информации The Athletic, вратарь Андрей Лунин был близок к подписанию контракта с «Реалом» до 2029 года, однако вопрос пока поставили на паузу.
Сообщается, что украинец уже не исключает вариант с уходом из команды, учитывая доверие тренера Карло Анчелотти к первому номеру Тибо Куртуа.
Не исключена возможность ухода в аренду даже в случае подписания нового соглашения с мадридским клубом. Источники в окружении Лунина описали ситуацию как такую, которая «вызывает беспокойство».
Андрей в минувшем сезоне после двух травм Куртуа стал основным и помог команде выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.
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