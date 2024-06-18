Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины топ-игроки. Они должны показать максимум»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров после стартового поражения в матче Евро-2024 от Румынии со счетом 0:3 коротко оценил игру в комментарии британским СМИ.

«Мы проиграли, но это не последний матч на турнире. Игроки понимают, что от них ждут большего. У нас были ошибки в матче с Румынией, мы их проанализируем».

«У сборной Украины топ-футболисты, которые должны показать свой максимум. В группе у нас не один, а три матча. И следующий будет еще более важным, чем стартовый», – сказал Ребров.

Матч против Словакии состоится 21 июня.