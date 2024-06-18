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  4. Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины топ-игроки. Они должны показать максимум»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 17:10 |
1810
22

Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины топ-игроки. Они должны показать максимум»

Дальше команду ждет игра против Словакии

18 июня 2024, 17:10 |
1810
22
Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины топ-игроки. Они должны показать максимум»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров после стартового поражения в матче Евро-2024 от Румынии со счетом 0:3 коротко оценил игру в комментарии британским СМИ.

«Мы проиграли, но это не последний матч на турнире. Игроки понимают, что от них ждут большего. У нас были ошибки в матче с Румынией, мы их проанализируем».

«У сборной Украины топ-футболисты, которые должны показать свой максимум. В группе у нас не один, а три матча. И следующий будет еще более важным, чем стартовый», – сказал Ребров.

Матч против Словакии состоится 21 июня.

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Сергей Ребров Украина - Румыния сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 22
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Ukraine
Після вильоту з Євро, запитають у Реброва: "Що Ви як тренер досягли в збірній, можливо щось принесли своє для наступних поколінь, стратегію, ...?"
Відповідь: "У збірної України топ-футболісти, які мають показати свій максимум" А шо я?
Ось вся іронія
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+3
OtsoCity
Маркевич мав рацію, що Ребров нічого не розуміє в футболі
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Сережа, ты лайт тренер, без авторитета
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+2
Микола Захарченко
Вже показали свій " максимум " ...
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+2
LexХХХ
Так це вони вчора були на мінімалках? Аж страшно уявити, що вони будуть робити з словаками і бельгійцями на своїх максималках🙀
Пакуйте валізи...
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+1
COBA
Я б сказав ПОП гравці)
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+1
Ukraine
ЧЕ - це квінсенстенція 4-х річної роботи, де в 3 матчах потрібно виложитись на 110% хотя би не ради своєї карєри щоб блиснути, хача б раді країни.
Ні, потрібно відкатати поперек як на тренувати і без характеру до дому.
Скільки там було передач на 37 хвилину - 187 у нас? І 32 у Румунії.
Порядок бє клас.
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+1
inspekcha85
Болтуны.Словаки тоже не дураки.Закроются ,насытят середину и будут вас ловить на контратаках,а делать это они умеют.Бельгийцы подтвердят.
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+1
maxim7777nikonov
Чего ??? Топ футболисты ?))))))))) Ахах......Пан Ребров, Вы послушайте аналитику Леоненко. Его можно любить или ненавидеть, но то что он говорит про топ футболистов-это 100% правильно. Пан Ребров и почитайте мнения футбольных экспертов из Испании и Англии про топ футболиста Лунина и Мудрика.  Мда....за топ футболиста Шапаренко и Судакова просят 300 млн и 70 млн евро (Суркис и Ахметов) Наверное после такой шедевральной игры еще больше будут просить))))))))))
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+1
Istm
немає в збірній України топ-гравців. Ярмоленко, з натяжкою - але вік.
Гравців, які б вирішували матч - немає.
А головне - немає тренера. Взагалі.
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0
inspekcha85
Позорники,как ведро с помоями на голову вылили...лучше б играли  на Евро норвежцы или шведы вместо этих топ звездунов,а то ни одной скандинавской команды.Хоть футбол посмотрели бы.
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0
aleks8-48
В іграх,де брав участь Сваток СБУ не пропустила жодного голу! У тому числі із зірковими Италією та Німцями,де він був визнанним кращим захисником. І що ми бачимо? Знов у ценрі захису проблемний навіть на рівні УПЛ Матвієнко. Я впевненний,будь на цьому місці Сваток жодного з м'ячив у наші ворота не було би. У цьому матчі вся команда була якась розібрана,не було лідера,який своєю самовіддачею міг би запалити іншх, всі , у тому чилі і тренер, поводилися ніби приреченні. Вважаю,що тренер не зміг підготувати команду ні тактично,ні ментально, ні стртегічно на відміну від свого румунськог візаві,який розібрав нашу збірну по кісткам.
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0
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Ukraine
Боже, коли ми візьмемо тренера не з школи ДК та не травмованою психологією "грою через вірного на зад"?
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0
maxim7777nikonov
Топ футболист Лунин получил от WhoScored  оценку 3.8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    Это самая низкая оценка для футболистов с 2012 года!!!!!!!!!!!!!!
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-1
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Saar
Викинь зі збірної Луніна, Матвієнка, Судакова і Мудрика - покажуть результат!
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-1
AndiM
Спочатку бокопора регбіста виведи з основного складу. А потім вже можна серйозно слухати ,що ти там кажеш.
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-1
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