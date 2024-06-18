Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины топ-игроки. Они должны показать максимум»
Дальше команду ждет игра против Словакии
Наставник сборной Украины Сергей Ребров после стартового поражения в матче Евро-2024 от Румынии со счетом 0:3 коротко оценил игру в комментарии британским СМИ.
«Мы проиграли, но это не последний матч на турнире. Игроки понимают, что от них ждут большего. У нас были ошибки в матче с Румынией, мы их проанализируем».
«У сборной Украины топ-футболисты, которые должны показать свой максимум. В группе у нас не один, а три матча. И следующий будет еще более важным, чем стартовый», – сказал Ребров.
Матч против Словакии состоится 21 июня.
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Ось вся іронія
Пакуйте валізи...
Ні, потрібно відкатати поперек як на тренувати і без характеру до дому.
Скільки там було передач на 37 хвилину - 187 у нас? І 32 у Румунії.
Порядок бє клас.
Гравців, які б вирішували матч - немає.
А головне - немає тренера. Взагалі.