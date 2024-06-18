Элина СВИТОЛИНА: «Проигранная битва – это не конец истории»
Украинская теннисистка отреагировала на поражение футбольной сборной в матче против Румынии
Известная украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на поражение футбольной сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:
«Единство, поддержка и помощь – это то, что мы демонстрируем всему миру последние годы.
Проигранная битва – это не конец истории. Это мотивация становиться лучше и бороться сильнее. Вместе поддерживаем нашу сборную в матче против Словакии. Мы верим в нашу сборную. Верим в наших. Украина превыше всего».
Следующий матч на Евро-2024 сборная Украины сыграет против национальной команды Словакии. Игра состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.
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