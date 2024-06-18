ATP18 июня 2024, 11:36 | Обновлено 18 июня 2024, 12:17
214
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Есть новый рекорд по количеству эйсов в 3-сетовом матче. Автор – Раонич
Канадский черногорец вписал свое имя в историю
18 июня 2024, 11:36 | Обновлено 18 июня 2024, 12:17
214
2
Канадский теннисист Милош Раонич (№186 АТР) стал автором нового рекорда АТР-тура по количеству подач навылет в трехсетовом матче.
На турнире в Лондоне 33-летний уроженец Подгорицы, что в Черногории, во встрече с Кэмероном Норри из Великобритании, выполнил 47 эйсов и победил в трех сетах – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (11:9).
Предыдущий рекорд принадлежал хорвату Иво Карловичу, который выполнил 45 эйсов в четвертьфинале травяного турнира в Галле в 2015 году.
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