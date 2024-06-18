Есть новый рекорд по количеству эйсов в 3-сетовом матче. Автор – Раонич

Канадский теннисист Милош Раонич (№186 АТР) стал автором нового рекорда АТР-тура по количеству подач навылет в трехсетовом матче.

На турнире в Лондоне 33-летний уроженец Подгорицы, что в Черногории, во встрече с Кэмероном Норри из Великобритании, выполнил 47 эйсов и победил в трех сетах – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (11:9).

Предыдущий рекорд принадлежал хорвату Иво Карловичу, который выполнил 45 эйсов в четвертьфинале травяного турнира в Галле в 2015 году.