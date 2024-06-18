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  4. Экс-защитник Шахтера: «Позвоню Степаненко и скажу завершать карьеру»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 11:41 |
1233
3

Экс-защитник Шахтера: «Позвоню Степаненко и скажу завершать карьеру»

Разван Рац прокомментировал победу Румынии над Украиной

18 июня 2024, 11:41 |
1233
3
Экс-защитник Шахтера: «Позвоню Степаненко и скажу завершать карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Рац

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Румынии Разван Рац прокомментировал победу своей страны над национальной командой Украины (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«На трибунах было очень хорошо. Я видел стадион, полный румын. Там было, пожалуй, 50000 румын, очень приятная атмосфера. Украинцев вообще не было слышно.

Я позвоню Степаненко и скажу, чтобы он завершал карьеру. Я был в ложе, но не среди болельщиков. Раньше, несколько лет назад, я был на поле... довольно непривычно быть болельщиком, ты по-другому чувствуешь эмоции.

Украина вообще не играла в футбол, они выглядели очень апатично, а мы выжали из них все, что могли! Это была разница от начала и до конца матча».

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Разван Рац сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Тарас Степаненко
Дмитро Вербинський Источник: Fanatik.ro
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dimando560
Задолбали)) Цигани виграли одну гру і вважають себе вже топами. Наступні 2 влетять і поїдуть додому.
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+3
Олександр
Було дивно бачити Степаненко не в складі а взагалі в заявці .Він був мертвий і ніякий вже рік
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0
umnuy2
я тоже был удивлён что наших нет на трибунах....сидят там на выплатах 1 300 000 и тысяч 10 из них не могли дупу оторвать поддержать....
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-2
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