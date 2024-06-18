Экс-защитник Шахтера: «Позвоню Степаненко и скажу завершать карьеру»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Румынии Разван Рац прокомментировал победу своей страны над национальной командой Украины (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«На трибунах было очень хорошо. Я видел стадион, полный румын. Там было, пожалуй, 50000 румын, очень приятная атмосфера. Украинцев вообще не было слышно.

Я позвоню Степаненко и скажу, чтобы он завершал карьеру. Я был в ложе, но не среди болельщиков. Раньше, несколько лет назад, я был на поле... довольно непривычно быть болельщиком, ты по-другому чувствуешь эмоции.

Украина вообще не играла в футбол, они выглядели очень апатично, а мы выжали из них все, что могли! Это была разница от начала и до конца матча».