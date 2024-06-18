Другие новости18 июня 2024, 11:08 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
18 июня 2024, 11:08 |
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Во вторник, 18 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Турция – Грузия
22:00 Португалия – Чехия
ТЕННИС
17:30 Кэти Бултер – Ангелина Калинина
КИБЕРСПОРТ
17:00 GLORE – Tea UNITY
18:00 Dynamo Eclot – Entopiq
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