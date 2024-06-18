СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июня

Во вторник, 18 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Турция – Грузия

1.76 – 3.94 – 5.18

22:00 Португалия – Чехия

1.48 – 4.72 – 7.70

ТЕННИС

17:30 Кэти Бултер – Ангелина Калинина

1.45 – 2.78

КИБЕРСПОРТ

17:00 GLORE – Tea UNITY

3.23 – 1.34

18:00 Dynamo Eclot – Entopiq

5.13 – 1.14