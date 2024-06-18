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18 июня 2024, 11:08 |
66
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

18 июня 2024, 11:08 |
66
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Турция – Грузия

Ggbet 1.76 – 3.94 – 5.18

22:00 Португалия – Чехия

Ggbet 1.48 – 4.72 – 7.70

ТЕННИС

17:30 Кэти Бултер – Ангелина Калинина

Ggbet 1.45 – 2.78

КИБЕРСПОРТ

17:00 GLORE – Tea UNITY

Ggbet 3.23 – 1.34

18:00 Dynamo Eclot – Entopiq

Ggbet 5.13 – 1.14

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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