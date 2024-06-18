Н'Голо КАНТЕ: «Для меня честь быть капитаном сборной Франции»
Полузащитник сборной Франции прокомментировал победу над Австрией
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте прокомментировал победу над национальной командой Австрии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:
«Мое возвращение в сборную? Было определенное опасение, но было приятно сыграть вместе и вернуть эти чувства. Все прошло замечательно. Мы люди – мы боремся вместе за результат, и мы будем продолжать это делать.
Это был первый раз, когда я носил капитанскую повязку Франции. Это была большая честь, даже если это было лишь на несколько минут. Я очень горжусь этим.
Травма Мбаппе? Мы волновались, когда увидели, что Килиан вот так покинул поле. Мы не знаем, какова ситуация, но хотим, чтобы он вернулся как можно быстрее".
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