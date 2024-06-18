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  4. Н'Голо КАНТЕ: «Для меня честь быть капитаном сборной Франции»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 11:21 |
245
0

Н'Голо КАНТЕ: «Для меня честь быть капитаном сборной Франции»

Полузащитник сборной Франции прокомментировал победу над Австрией

18 июня 2024, 11:21 |
245
0
Н'Голо КАНТЕ: «Для меня честь быть капитаном сборной Франции»
УЕФА

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте прокомментировал победу над национальной командой Австрии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мое возвращение в сборную? Было определенное опасение, но было приятно сыграть вместе и вернуть эти чувства. Все прошло замечательно. Мы люди – мы боремся вместе за результат, и мы будем продолжать это делать.

Это был первый раз, когда я носил капитанскую повязку Франции. Это была большая честь, даже если это было лишь на несколько минут. Я очень горжусь этим.

Травма Мбаппе? Мы волновались, когда увидели, что Килиан вот так покинул поле. Мы не знаем, какова ситуация, но хотим, чтобы он вернулся как можно быстрее".

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сборная Франции по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024 Австрия - Франция Н'Голо Канте
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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