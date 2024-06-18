Тренер Португалии подтвердил амбициозные планы сборной на Евро-2024
Роберто Мартинес – о целях
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, чего хочет добиться вместе с подопечными на чемпионате Европы 2024, проходящем в Германии.
«Мы должны мечтать о большем. Нужно верить. Я взял с собой семь рубашек (финалисты сыграют по 7 матчей), а не три.
Мы должны наилучшим образом использовать наш талант, но нам нужно показать, на что мы способны вне игры, быть сильными духом и преодолевать препятствия.
Думаю, команда готова, но еще не достигла своего пика. Мы сможем сделать это только после первых трех матчей», – заявил Мартинес.
Как известно, 18 июня сборная Португалии проведет свой первый матч на Евро-2024. Соперник – команда Чехии. Далее португальцев ждут поединки с командами Турции (22 июня) и Грузии (26 июня).
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Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля