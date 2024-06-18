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Португалия
18 июня 2024, 10:01 | Обновлено 18 июня 2024, 10:10
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0

Тренер Португалии подтвердил амбициозные планы сборной на Евро-2024

Роберто Мартинес – о целях

18 июня 2024, 10:01 | Обновлено 18 июня 2024, 10:10
65
0
Тренер Португалии подтвердил амбициозные планы сборной на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, чего хочет добиться вместе с подопечными на чемпионате Европы 2024, проходящем в Германии.

«Мы должны мечтать о большем. Нужно верить. Я взял с собой семь рубашек (финалисты сыграют по 7 матчей), а не три.

Мы должны наилучшим образом использовать наш талант, но нам нужно показать, на что мы способны вне игры, быть сильными духом и преодолевать препятствия.

Думаю, команда готова, но еще не достигла своего пика. Мы сможем сделать это только после первых трех матчей», – заявил Мартинес.

Как известно, 18 июня сборная Португалии проведет свой первый матч на Евро-2024. Соперник – команда Чехии. Далее португальцев ждут поединки с командами Турции (22 июня) и Грузии (26 июня).

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Евро-2024 сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес
Юрій Остроумов Источник: The Athletic
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